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Домой366INFO.RUЧитатели определили главного маменькиного сынка из литературы

Читатели определили главного маменькиного сынка из литературы

editor
By editor
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Книжный сервис Литрес и сеть книжных магазинов «Читай-город» провели опрос и узнали у пользователей, каких героев они считают типичными маменькиными сынками. У женщин на первом месте оказался Дадли Дурсль из цикла о Гарри Поттере (49%), а у мужчин — Митрофанушка, персонаж комедии «Недоросль» (44%). 

По мнению большинства опрошенных женщин, типичный маменькин сынок — Дадли Дурсль, герой серии книг о Гарри Поттере Дж. Роулинг, за которого проголосовали 49% респонденток. На втором месте — Митрофанушка из комедии Дениса Фонвизина «Недоросль» (47%). Третье место с результатом в 42% голосов занял Тихон, действующее лицо пьесы «Гроза» Александра Островского. Топ-5 замыкают Бальзаминов («Женитьба Бальзаминова», Александр Островский) с 27% и Обломов, персонаж одноимённого романа Ивана Гончарова (23%).

У мужчин первое место занял Митрофанушка из «Недоросля» — его выбрали 44% опрошенных. Вторым оказался Дадли Дурсль с результатом 40%. Третьим стал Тихон из «Грозы» — 36% голосов. В пятёрку мужского рейтинга также вошли Бальзаминов (24%) и Драко Малфой (18%). А вот Обломов, за которого голосовали женщины, у мужчин в топ-5 не попал и оказался лишь на седьмом месте с результатом в 9%. 

«Неудивительно, что мнения женской и мужской аудитории сошлись насчёт большинства персонажей. Дадли Дурсль растёт избалованным и получает подарки пачками, не понимая, как они достаются родителям. Недоросль Митрофанушка ищет выгоду в отношениях из-за потакания и опеки матери. Нерешительность Тихона приводит к трагическому финалу «Грозы». Бальзаминов, хоть и взрослый, не знает, на ком хочет жениться. Мнения разделились только по поводу Обломова, страдающего синдромом выученной беспомощности, и Драко, который хоть и любим матерью, но под давлением отца теряет свою индивидуальность. Все эти персонажи излишне привязаны к матерям и забывают о собственном выборе в жизни, подсвечивая читателям: любовь к родителям важна и прекрасна, но принимать решения нужно самостоятельно, разобравшись в себе», — комментирует результаты исследования редактор художественной литературы группы компаний «Литрес» Анна Данилина.

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