В России стали в шесть раз чаще смотреть боевики

В преддверии выхода криминальной экшн-драмы «Приговор», сцены которой насыщены драками, перестрелками и погонями — ключевыми элементами жанра «боевик», онлайн-кинотеатр «КИОН» проанализировал востребованность этого направления кинематографа среди зрителей. В 2026 году спрос на боевики увеличился в шесть раз. Самыми популярными картинами стали сериалы «Опасный», «Трон, отмеченный богом» и «Игра престолов». Москвичи – самые преданные поклонники изучаемого сегмента.

Данные аналитики за период с 1 января по 31 марта 2026 года демонстрируют значительный рост интереса к жанру: по сравнению с аналогичным периодом 2025 года просмотры боевиков в сервисе увеличились в шесть раз.

Анализ годового распределения просмотров за 2025 год показывает выраженную сезонность интереса к этому сегменту контента. Пик зрительской активности приходится на зимне-весенний период — январь, февраль и апрель. В то же время спад интереса к боевикам наблюдается преимущественно в летние месяцы — июнь, май и август. Разница между самым востребованным месяцем (январь) и наименее популярным (июнь) достигает 40%.

Самым популярным тайтлом в жанре «боевик» в онлайн-кинотеатре стал российский сериал «Опасный». На втором месте — китайский анимационный сериал «Трон, отмеченный богом», а бронза отошла культовой «Игре престолов». Далее следуют российские сериалы «Рикошет» и «Волкодав». Во второй части рейтинга расположились «Боевой континент», «Желтый глаз тигра», «Боевой континент 2. Непревзойденный клан», а также российские сериалы «Под прикрытием» и «Чужой».

География просмотров демонстрирует устойчивый интерес к боевикам в крупнейших регионах страны. Наибольшее число поклонников жанра проживает в Москве и Московской области, а также в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. В десятку регионов-лидеров также вошли Свердловская и Ростовская области, Республика Татарстан, Новосибирская область, Республика Башкортостан и Нижегородская область