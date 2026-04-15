«Король и Шут», Nautilus Pompilius и «Город 312» вошли в топ любимых рок-групп

«КИОН Музыка» и онлайн-кинотеатр «КИОН» изучили, какую рок-музыку сегодня слушают россияне и какие фильмы о музыкантах смотрят чаще всего. Наибольшей популярностью у слушателей пользуются группы «Король и Шут», Nautilus Pompilius и «Город 312», тогда как зрители выбирают биографические фильмы о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли, советскую драму «Асса» режиссера Сергея Соловьева и новинку проката «Здесь был Юра». Исследование приурочено к выходу сериала «Отпечатки» — рок не просто звучит в наушниках главной героини в исполнении актрисы Оксаны Акиньшиной, он подчеркивает ее дерзкий характер и создает напряженную атмосферу детектива.

За последние полгода, с ноября 2025 по апрель 2026 года, в сервисе «КИОН Музыка» отчетливо закрепился тренд на «канонический» русский рок — с доминированием артистов 1990-х — 2000-х. Топ самых популярных рок-исполнителей возглавила группа «Король и Шут». На втором месте оказались Nautilus Pompilius, а на третьем — «Город 312». В пятерку лидеров вошли группа «Агата Кристи», чьи песни «Черная луна» и «Я буду там» звучат в сериале «Отпечатки», а также музыкант Вячеслав Бутусов. Шестую строчку заняла группа «Ария», за ней идут «АукцЫон», Uma2rman и «Чиж & Co». Закрывает топ группа «Пикник».

Аналогичная картина наблюдается и в топе треков: лидируют композиции, давно ставшие достоянием. Чаще всего пользователи включали «Крылья» Nautilus Pompilius. Далее идут «Дорога» группы АукцЫона и «Скованные одной цепью» Nautilus Pompilius. На четвертом месте — «У шамана три руки» группы «Пикник», на пятом — «Земля» коллектива «Маша и Медведи», на шестом — «Потерянный рай» группы Ария. Седьмую строчку занял «Лесник» «Короля и Шута». В десятке также «Как на войне» группы «Агата Кристи», «Девушка по городу» Вячеслава Бутусова и «31-я весна» «Ночных снайперов».

География прослушиваний показывает, что интерес к року проявляется в разных частях страны: главные центры аудитории — Москва, Иркутск, Санкт-Петербург, Новосибирск и Владивосток. Присутствие восточных регионов в топе подчеркивает устойчивость рок-культуры за пределами столиц.

В онлайн-кинотеатре «КИОН» заметно вырос интерес к историям культовых музыкантов, прежде всего связанных с фигурой Элвиса Пресли. Так, по сравнению с периодом 2024–2025 годов, просмотры картины «Присцилла: Элвис и я» увеличились на 155%. Фильм «Между Богом и Элвисом» показал рост на 104%. В число самых популярных фильмов о рок-музыкантов на сегодняшний день также вошли «Асса», «Элвис. Ранние годы», «Махинаторы», «Леонард Коэн: Если будет на то твоя воля» и совсем недавний хит проката «Здесь был Юра».