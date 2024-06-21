РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUТЕO by Cosmoscow исполняется 4 года!

ТЕO by Cosmoscow исполняется 4 года!

editor
By editor
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teo cosmoscow

За это время на платформе было представлено более 830 российских авторов и 80 галерей, новый раздел с произведениями зарубежных художников, команда проекта запустила полноценный курс по знакомству с современным искусством и предоставила специальный перформативный лот для благотворительного аукциона Cosmoscow. В ближайшее время TEO запустит раздел, посвященный дизайну, и экскурсии с искусствоведами, а также традиционно поддержит ежегодную ярмарку Cosmoscow в формате онлайн.

«Первую ярмарку Cosmoscow Маргарита Пушкина организовала на моих глазах. Мы часто обсуждали, что в России не хватает современной качественной онлайн-платформы, которая будет закрывать не только потребности покупателей, но также будет способна развивать рынок современного искусства, помогать художникам. Отечественный арт-бизнес достаточно закрыт и непрозрачен, многие люди не понимают как он устроен, поэтому нам хотелось создать понятный и удобный инструмент для легкого погружения в искусство», — делится Анна Андронова.

Проект назван в честь Тео ван Гога — брата знаменитого голландского художника и успешного арт-дилера, благодаря покровительству и финансовой поддержке которого Винсент ван Гог смог полностью посвятить свою жизнь живописи и продать свои первые работы. Сейчас ТЕО предоставляет широкий спектр возможностей от приобретения и продажи произведений современного искусства до арт-консалтинга. Одна из ключевых ценностей проекта — продвижение самой идеи коллекционирования для более широкой прогрессивной аудитории, неравнодушной к развитию сферы искусства в России».

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