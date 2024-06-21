ТЕO by Cosmoscow исполняется 4 года!

За это время на платформе было представлено более 830 российских авторов и 80 галерей, новый раздел с произведениями зарубежных художников, команда проекта запустила полноценный курс по знакомству с современным искусством и предоставила специальный перформативный лот для благотворительного аукциона Cosmoscow. В ближайшее время TEO запустит раздел, посвященный дизайну, и экскурсии с искусствоведами, а также традиционно поддержит ежегодную ярмарку Cosmoscow в формате онлайн.

«Первую ярмарку Cosmoscow Маргарита Пушкина организовала на моих глазах. Мы часто обсуждали, что в России не хватает современной качественной онлайн-платформы, которая будет закрывать не только потребности покупателей, но также будет способна развивать рынок современного искусства, помогать художникам. Отечественный арт-бизнес достаточно закрыт и непрозрачен, многие люди не понимают как он устроен, поэтому нам хотелось создать понятный и удобный инструмент для легкого погружения в искусство», — делится Анна Андронова.

Проект назван в честь Тео ван Гога — брата знаменитого голландского художника и успешного арт-дилера, благодаря покровительству и финансовой поддержке которого Винсент ван Гог смог полностью посвятить свою жизнь живописи и продать свои первые работы. Сейчас ТЕО предоставляет широкий спектр возможностей от приобретения и продажи произведений современного искусства до арт-консалтинга. Одна из ключевых ценностей проекта — продвижение самой идеи коллекционирования для более широкой прогрессивной аудитории, неравнодушной к развитию сферы искусства в России».