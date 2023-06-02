Уникальная выставка «Век Эрте» стартовала в РОСИЗО

2 июня в РОСИЗО открылась уникальная выставка «Век Эрте», рассказывающая посетителям об удивительной судьбе и ярком творческом наследии выдающегося русского художника Романа Петровича Тыртова (1892–1990), избравшего псевдоним Эрте. Вниманию посетителей впервые представлена серия гравюр автора «Семь смертных грехов» из собрания Московского музея современного искусства, которая раньше в России не выставлялась.

Талант Романа Тыртова — графика, модельера, художника по костюмам, сценографа, скульптора, ювелира — блестяще проявился в каждой области и покорил публику новизной художественных приемов, мастерством рисовальщика. Безупречным вкусом маэстро обязан своему родному Петербургу, в котором он получил первые уроки профессионального мастерства. Именно отсюда 19-летним юношей Эрте, следуя за мечтой, отправился в Париж, чтобы стать одним из самых знаменитых и успешных художников в мире.

«Роман Тыртов оставил после себя богатейшее культурное наследие, которое послужит образцом вкуса, гармонии и стиля для многих поколений наших потомков. Его иллюстрации к гламурным журналам, костюмы, скульптуры и рисунки совершенны. Они зажигают в наших душах такой необходимый сегодня свет и вселяют уверенность в том, что именно красота спасет мир. Я с радостью представляю новую выставку и желаю всем приятных впечатлений», — отметила генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

Основу экспозиции составили цветные гравюры, созданные мастером в поздний период творчества. Дополнила выставку бронзовая пластика, предметы декоративно-прикладного искусства, журналы и обложки 1910–1930-х годов, а также театральные эскизы, существующие в единственном экземпляре. Впервые вниманию публики представлен полный цифровой архив — 200 журнальных обложек Романа Тыртова.

«Имя Эрте великолепно известно за рубежом и незаслуженно забыто у нас в России. А ведь этот человек повлиял на формирование эпохи ар-деко, ее уникального стиля, открыл его новые грани, многообразие. Первые два десятилетия своей жизни он прожил в Петербурге. На рубеже ХIХ–ХХ веков этот город кипел интересной культурной жизнью, и молодой Роман Тыртов впитал в себя богатство и великолепие петербургской культуры. Именно этот багаж позволил ему стать классиком искусства ХХ века, каждая работа которого — гимн красоте человеческого тела, захватывающая игра воображения», — отметил куратор выставки Андрей Райкин.

В экспозицию вошло более 80 предметов из частных собраний и государственных музеев, среди которых Московский музей современного искусства, Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, Музей-усадьба «Архангельское», а также театр «Геликон-опера».

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