3 июня в Екатеринбурге пройдет самый сказочный фестиваль «Дикоросы». Парк Радуги преобразится и перенесет гостей в волшебный мир, где сказители во всеуслышание читают свои истории, мудрецы и мастера делятся своими знаниями и умениями с теми, кто готов слушать и внимать, где сказка на каждом шагу.

С 10 часов утра свои двери откроют все зоны фестиваля:

Главная сцена - сердце фестиваля, с самого утра здесь показывают мультфильмы, танцуют и выполняют зарядку, проводят спектакли и розыгрыши призов.

Ярмарочная площадь – место, где вы можете приобрести искусные изделия мастеров и мастериц.

Музейная слобода – можно увидеть передвижные выставки музеев, заводную уральскую кадриль, поучаствовать в мастер-классах и боях мешками на бревне.

Сказочное подворье – мастерство сказания былин и преданий покажут сказители со всех уголков России.

Мастер-классы – посетители смогут попробовать себя в творчестве для любых возрастов: сделать кольчугу, расписать поднос, соткать ковер, слепить глиняную игрушку и многое другое.

Лекторий – эксперты расскажут все о фольклоре, традициях разных народов, сказочном сторрителинге и многом другом.

Фестиваль «Дикоросы» пройдёт 3 июня в Парке Радуги (Екатеринбург, ул. Репина, 94).

Вход свободный.

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