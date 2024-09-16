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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В российский прокат выходит южнокорейский триллер «Спи» режиссера Джейсона Ю

editor
By editor
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Sleep

«Иноекино» совместно с «Capella Film» выпускает в прокат южнокорейский триллер «Спи» режиссера Джейсона Ю, ученика Пон Чжун Хо. В главный ролях — звездный актерский дуэт Чон Ю Ми («Поезд в Пусан») и Ли Сон Гюн («Паразиты»). Мировая премьера фильма прошла на Каннском кинофестивале 2023 года. Сеансы пройдут как на корейском языке с русскими субтитрами, так и в дубляже.

«Спи» — компактный психологический триллер о счастливой паре, чья размеренная жизнь превращается в кошмар наяву из-за тяжелого расстройства сна у мужа. Режиссер Джейсон Ю мастерски сочетает саспенс и элементы хоррора, предлагая оригинальный подход к жанру, где ужас обычно кроется в сверхъестественном. В основе закрученного сюжета, полного непредсказуемых поворотов и черного юмора в лучших традициях корейского кино, лежат пугающая и необъяснимая трансформация близкого человека и жуткое в обыденном. Используя жанровые рамки, Ю препарирует брачные отношения, тревожность, материнство и те пределы дозволенного, к которым может привести всепоглощающий страх.

Пон Чжун Хо, режиссер «Воспоминаний об убийстве» и «Паразитов», не скупится на похвалы «Спи»: «Самый оригинальный хоррор и умнейший дебютный фильм из всех, что я видел за последнее десятилетие».

Джейсон Ю вдохновлялся реальными случаями нарушений сна, которые могут сопровождаться кошмарами, бормотанием, лунатизмом, самоистязанием и даже причинением вреда другим. В своем фильме он фокусируется не только на людях, страдающих подобными расстройствами, но и на их близких и окружающих. Их чувства, эмоции, попытки справиться с происходящим, поиски какого-то лечения и легли в основу замысла «Спи». Отчаянная ситуация, в которую попадают герои, не является чем-то экстраординарным — с подобным может столкнуться каждый. Фильм задается вопросом, что делать, когда любимый человек из надежного партнера превращается в источник страха, от которого нет спасения.

Фильм «Спи» — участник программы «Неделя критики» Каннского кинофестиваля 2023 года, где фильм был тепло встречен критиками и представителями индустрии, а Джейсон Ю был номинирован на премию «Золотая камера». «Спи» также попал в основной конкурс престижного Кинофестиваля в Сиджесе, крупнейшего международного смотра хорроров, триллеров и научной фантастики, а также в секцию «Полночное безумие» Кинофестиваля в Торонто и программу Fantastic Fest в Остине, Техас.

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