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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Вышел трейлер сериала «Эль Русо», снятого в Аргентине

editor
By editor
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эль русо

Онлайн-кинотеатр PREMIER представил трейлер криминальной мелодрамы «Эль Русо» о неожиданной истории любви девушки из поселения русских старообрядцев и полицейского – русского эмигранта – на фоне борьбы с аргентинской преступностью. Сериал «Эль Русо» снят при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Сюжет драмы «Эль Русо» разворачивается вокруг расследования серии убийств, которое свело двух русских эмигрантов на другом конце света. Главная героиня – русская староверка – отправилась в редкую поездку в «цивилизацию» со своим сыном, который, по ужасающему стечению обстоятельств, стал свидетелем преступления и единственным, кто видел лицо убийцы. Теперь мать и сын обязаны помочь полицейскому – русскому эмигранту Павлу, который чужд их миру, но с которым они должны стать командой.

Режиссером сериала выступил Сергей Мокрицкий, главные роли исполнили Светлана Иванова и Семен Серзин. Также в проекте снимались известные аргентинские актеры — Моро Ангилери, Мартин Салазар, Даминьян Гандучи и другие. Продюсером проекта выступила Наталья Мокрицкая.

Съемки сериала полностью проходили в Аргентине в 2023 году, где исполнители главных ролей Светлана Иванова и Семен Серзин провели три месяца. Съемочная группа была объединенной – на всех этапах производства сериала российская сторона сотрудничала со специалистами из Аргентины.

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