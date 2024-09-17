Вышел трейлер сериала «Эль Русо», снятого в Аргентине

Онлайн-кинотеатр PREMIER представил трейлер криминальной мелодрамы «Эль Русо» о неожиданной истории любви девушки из поселения русских старообрядцев и полицейского – русского эмигранта – на фоне борьбы с аргентинской преступностью. Сериал «Эль Русо» снят при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Сюжет драмы «Эль Русо» разворачивается вокруг расследования серии убийств, которое свело двух русских эмигрантов на другом конце света. Главная героиня – русская староверка – отправилась в редкую поездку в «цивилизацию» со своим сыном, который, по ужасающему стечению обстоятельств, стал свидетелем преступления и единственным, кто видел лицо убийцы. Теперь мать и сын обязаны помочь полицейскому – русскому эмигранту Павлу, который чужд их миру, но с которым они должны стать командой.

Режиссером сериала выступил Сергей Мокрицкий, главные роли исполнили Светлана Иванова и Семен Серзин. Также в проекте снимались известные аргентинские актеры — Моро Ангилери, Мартин Салазар, Даминьян Гандучи и другие. Продюсером проекта выступила Наталья Мокрицкая.

Съемки сериала полностью проходили в Аргентине в 2023 году, где исполнители главных ролей Светлана Иванова и Семен Серзин провели три месяца. Съемочная группа была объединенной – на всех этапах производства сериала российская сторона сотрудничала со специалистами из Аргентины.