В Ростове-на-Дону состоится презентация молодежного сообщества ВЫЗОВ

Так сообщила генеральный продюсер шоу «Вызов» на ТНТ Марина Артемьева, анонсировав свое участие в презентации молодежного сообщества ВЫЗОВ в Ростове-на-Дону 25 апреля.

Команда ВЫЗОВа – это молодые ребята, готовые рассказать о своем увлечении в медиасреде и вдохновить других на занятия наукой, искусством или спортом. Сообщество ВЫЗОВ создано по инициативе негосударственного института развития «Иннопрактика» и продюсерского центра Insight People и объединяет молодых ученых со всей страны.

«Идея сообщества родилась в результате успешного запуска шоу «Вызов» на ТНТ. Высокие рейтинги показали, что тема молодых ученых способна стать трендом. Аудитории интересно наблюдать за представителями науки, культуры и спорта, узнавать новое. Молодежь сегодня активно вовлечена в digital-пространство, которое диктует тренды юному поколению. Сообщество поможет реализовать задачу популяризации научно-популярного контента», – отметила Марина Артемьева.

Презентация состоится в 15:30 в Южном федеральном университете. Перед гостями выступят первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика», президент сообщества ВЫЗОВ Наталья Попова и генеральный директор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина. Специальными гостями станут генеральный продюсер шоу «Вызов» на ТНТ Марина Артемьева, учредитель компании «Рокеттелеком» Эдуард Сапсай, блогер-популяризатор науки, резидент Insight People Алексей Гаврилов.

Резиденты ВЫЗОВа смогут принять участие в кастинге реалити-шоу «Вызов» на ТНТ, получить доступ к медиаресурсам для создания уникального научно-популярного и творческого контента. Также молодые ученые смогут претендовать на получение грантов для реализации научных проектов.

Стать участником сообщества ВЫЗОВ может любой желающий россиянин в возрасте от 18 до 35 лет независимо от региона проживания. Для этого необходимо иметь интерес к сферам науки, культуры, искусства или достижения в них. После подачи заявки на официальном сайте вызов.рф претенденты пройдут конкурсный отбор, по результатам которого смогут присоединиться к сообществу и воспользоваться всеми его ресурсами и возможностями.

Для посещения презентации сообщества ВЫЗОВ студентам необходимо заполнить форму регистрации по ссылке: https://vyzov23.ru/rostov

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.