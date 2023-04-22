Продюсер «Чебурашки» и «Вызова»: есть просто артист, а есть успешный артист

Генеральный продюсер «Black, Yellow and White» Алексей Троцюк хотел бы учиться в Институте кино НИУ ВШЭ - об этом он заявил на пресс-конференции «Достижения и новые цели», которая прошла в Высшей школе экономики накануне открытия Московского кинофестиваля.

Фото: Пресс-конференция "Достижения и новые цели" Института кино факультета кеативных индустрий Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". Хореограф, танцор, актер, режиссер Института кино Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Александр Тронов, педагог по сценической речи Института кино Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Вадим Курилов, генеральный продюсер компании "Yellow^ Black and White" Алексей Троцюк, директор Института кино Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), генеральный директор канала СТС, профессор Александр Акопов, декан факультета креативных индустрий Института кино Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Андрей Быстрицкий и педагог по сценическому мастерству Института кино Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Виктория Беляева.

«Креативность – это отсутствие стандартного типового решения, а креативный вуз - это место, где учат проходить неудачи, где ты движешься без опыта и понимаешь, что эти действия помогут в будущем решать задачи. Постепенно из всего этого формируется тот опыт, то решение, которое однажды даст возможность прославиться», - сказал Алексей Троцюк, генеральный продюсер «Yellow, black and white».

В Институте кино НИУ ВШЭ на пресс-конференции обсудили вопрос дефицита и качества кадров в российской киноиндустрии. «Этот дефицит касается разных направлений кино: режиссуры, сценарного мастерства, продюсерского дела. В этих условиях огромного кадрового голода Институт кино готовит универсальных специалистов, которые, оказавшись на площадке, смогут быть конкурентоспособны и взаимозаменяемы», - сказал Директор Института кино Высшей школы экономики Александр Акопов.

Институт кино исповедует подход к формированию педагогического состава вуза, подразумевающий вовлеченность преподавателя в реальную работу в индустрии. Это практикующие и востребованные профессионалы отрасли, прошедшие специальную методическую подготовку. Здесь создана уникальная программа обучения, основанная на изучении мирового опыта в области кинематографии. «Это особенно важно сейчас, когда отечественная киноиндустрия может пойти своим путем и совершить прорыв», - продолжил Александр Акопов.

Фото – Дмитрий КОРОБЕЙНИКОВ

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