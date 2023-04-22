В «Орлёнке» стартует фестиваль-конкурс детских духовых оркестров «Сильные духом!»

Гимн России и торжественные марши зазвучат в «Орлёнке»: во Всероссийском детском центре стартует фестиваль-конкурс детских духовых оркестров «Сильные духом!».

С 20 апреля по 10 мая на базе ВДЦ «Орленок» Российское духовое общество проведет творческую смену III Всероссийского фестиваля-конкурса детских духовых оркестров «Сильные духом!». В Фестивале примут участие 105 юных музыкантов, обучающихся в детских духовых и ударных коллективах. В составе смены – оркестры из Москвы, Московской и Тамбовской областей, Ханты-Мансийского автономного округа.

В течение творческой смены с участниками будут работать именитые российские музыканты и педагоги. Состоятся творческие встречи, мастер-классы по различным духовым дисциплинам. Коллективы примут участие в постановке Детского духового шоу, в составе сводного духового оркестра фестиваля представят концертную программу ко Дню Победы. Для коллективов-участников этого года выход на сцену «Орленка» станет дебютом, все оркестры приедут в центр впервые.

«Работа с подрастающим поколением является приоритетным направлением Российского духового общества. За годы работы фестиваль стал трамплином для талантливых молодых музыкантов и одним из ожидаемых событий года. В этом фестивальном сезоне мы ожидаем открытия новых звёзд, раскрытия талантов многих перспективных юных музыкантов», – поделился президент Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова» Михаил Брызгалов.

«Смена "Сильные духом!" – уникальный творческий проект. Он объединяет талантливых детей и профессиональных музыкантов, погружая «Орлёнок» в атмосферу искусства. Это грандиозные марш-парады, духоподъёмные концерты и уникальные репетиции лучших детских оркестров страны на берегу Чёрного моря. В рамках проекта ребята не только обмениваются опытом, но и знакомятся с уникальной культурой Центра», – рассказал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Помимо программы профильной подготовки юные музыканты проработают навыки межличностного общения, дипломатической коммуникации, расширят свои познания в области здорового образа жизни и экологического этикета. В Центре будут работать театральная и танцевальная лаборатории, дискуссионные клубы и диалоговая площадка.

Фестиваль проводится в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации.

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