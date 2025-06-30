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В Санкт-Петербурге начались съемки остросюжетного детектива «Анна Медиум»

editor
By editor
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анна медиум - сериал
Фото © телеканал «Россия»

Благодаря своему изобретению Евгений (Павел Трубинер) стал руководителем одного из подразделений крупного холдинга. Его ждет солидная премия в случае выигрыша тендера, и семья Островских уже строит грандиозные планы на приобретение дома в престижном дачном поселке под Санкт-Петербургом. Чтобы привыкнуть к будущему месту жительства они снимают в поселке на лето большую красивую старую дачу. Новое место — это не только новые соседи и новая социальная среда, но и интересные, запутанные преступления, жертвами или виновниками которых становятся соседи Островских. Эти преступления Анна (Мария Порошина) раскрывает с помощью своего дара и тех знаний и навыков, которые она приобрела, работая на Следственный комитет. А на помощь ей приходят друзья и коллеги из СК: Гончаров (Александр Ратников), Макарова (Лаура Кеосаян) и Старостин (Данил Кокин). Но сможет ли семья Островских справиться с испытанием внезапным богатством, которое подстерегает их самих?

В Санкт-Петербурге начались съемки пятого сезона остросюжетного детектива «Анна Медиум» режиссеров Елены Николаевой и Алексея Рудакова. Главные роли исполняют Мария Порошина, Павел Трубинер, Александр Ратников, Евгения Симонова, Лаура Кеосаян, Данил Кокин, Елизавета Бугулова, Екатерина Вуличенко, Анна Михайловская, Полина Айнутдинова, Варвара Куприна и другие.

Съемки сериала проходят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в том числе много сцен будет снято на Финском заливе.

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