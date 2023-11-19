В Санкт-Петербурге представили выставку «Ускользающая красота»

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В музее современного искусства АРТМУЗА представили выставку «Ускользающая красота». Представленные в экспозиции картины близки жителям Василеостровского района Санкт-Петербурга. Выставка посвящена живописности природы и ландшафтов этой части Петербурга, о красоте, которую мы с вами ежедневно рискуем потерять.

В ходе пленэра художники работали в нескольких живописных зонах, знакомых василеостровцам: в Зарослях (зелёный берег Малой Невы с выходом к воде) и в Таинственном саду медсанчасти на ул. Одоевского, 10, на берегах Смоленки и побережье Невской губы.

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