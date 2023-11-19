Выставка «Философия воображения» Петра Козорезенко в Российской академии художеств

Пётр Козорезенко. Серия «Москва 80-е». Памятник Гоголю. 1980. Бумага, темпера, 40х50 см. Собственность автора

Пётр Козорезенко. Серия «Москва 80-е». Завтра праздник. 1980. Бумага, темпера, 40х50 см. Собственность автора

Пётр Козорезенко. Серия «Москва 80-е». Арбатский дворик. 1980. Бумага, темпера, 40х50 см. Собственность автора

Пётр Козорезенко. Иллюстрация к сказке «Конёк Горбунок» П.П. Ершова. 1980. Бумага, темпера, 42х56 см. Собственность автора

Пётр Козорезенко. Иллюстрация к сказке «Конёк Горбунок» П.П. Ершова. 1980. Бумага, темпера, 42х56 см. Собственность автора

Пётр Козорезенко. Иллюстрация к сказке «Конёк Горбунок» П.П. Ершова. 1980. Бумага, темпера, 42х56 см. Собственность автора

Пётр Козорезенко. Иллюстрация к сказке «Конёк Горбунок» П.П. Ершова. 1980. Бумага, темпера, 20х29 см. Собственность автора

Российская академия художеств представляет выставку произведений народного художника РФ, академика РАХ, профессора Петра Петровича Козорезенко «Философия воображения». В экспозицию, приуроченную к 50-летию творческой деятельности мастера, войдут графические листы из серии «Москва» и иллюстрации к сказке П.П. Ершова «Конёк-горбунок», выполненные в 1980-х годах.

Художник работает в разных жанрах, проявляя широту творческого диапазона и многогранность интересов и возможностей. Искусствоведы отмечают стремление живописца к психологической разработке характеров и виртуозную передачу красоты реального мира. Среди его работ – сложные тематические картины, портреты, натюрморты, пейзажи. Выполненная темперой серия «Москва 80-е» отражает переживания автора, соприкасающегося в своём творчестве с близкой и знакомой темой родного города. Окрашенные тёплым юмором бытовые сцены, уютные уголки парков и двориков перемежаются с изображением панорам. Городские виды насыщены гаммой оттенков, выражающих дух многоликой столицы. Ощущение разнообразной динамичной жизни исходит от самой пластической структуры рисунка, создаётся подвижным взаимодействием контуров, широтой тонального решения, ритмом перспективных сокращений.

Москва П.П. Козорезенко – нескончаемый любовный роман о прошлом и настоящем, который написан светом и красками, вдохновением и опытом. Её пейзажи с узкими улочками и широкими проспектами одухотворены, прежде всего, историческими преобразованиями, и с этих позиций мастер использует тему столкновения старого с новым как основу для своих работ. И зимой, и летом он ищет уходящую старину, наподобие поленовского «Московского дворика», или те величественные ансамбли, отражающие движение нового века, и запечатлевает их, открывая оригинальную страницу в своей поэме о великом городе.

Значительную роль в творчестве Петра Петровича играет станковая графика, созданная по мотивам литературных произведений русских писателей. Представленная на выставке серия рисунков к сказке «Конёк-горбунок» внесла своё самобытное слово в историю изобразительного пересказа бессмертного сочинения П.П. Ершова. Избегая излишне вольного обращения с классикой, уважительно и бережно относясь к тексту, график следует не столько букве удивительно образного, насыщенного описаниями повествования, сколько его духу и общей поэтической архитектонике, представляющей волшебный сплав чудесного и обыденного.

Оригинальность авторского замысла исходит из традиций искусства книжной иллюстрации и кино, имеющих связь с достижениями блестящей плеяды русских живописцев и графиков начала XX века — И.Я. Билибина и А.Н. Бенуа, М.В. Добужинского и К.А. Сомова, Е.Д. Поленовой, братьев А.М. и В.М. Васнецовых. Выпускник ВГИКа, Пётр Козорезенко создал образы, словно увиденные через объектив кинокамеры, с режиссерских подмостков. Подобный подход он не случайно назвал «иллюстрациями к композиционной разработке»: его рисунки следует рассматривать как оригинальную, мастерски выполненную «раскадровку». «Пространство» сказки предстает перед зрителем под не совсем обычными углами зрения: в ближних и дальних планах, с высоты птичьего полета и с низких подступов. Такой приём придает сюжетам по-особому выразительную объемность, а всему циклу – затейливую стереоскопичность «волшебного фонаря».

Наследуя традиции русского реалистического искусства, художник остаётся верным своим интересам, изображая только то, что «звучит» в нём самом. Отменное владение формой, импровизационный дар позволяют ему выражать то впечатление, что владеет им, без стремления угнаться за изменчивым состоянием природы или общества. Объединённые в академических залах произведения автора позволят по достоинству оценить их место в современном искусстве.

Пётр Петрович Козорезенко родился 31 июля 1953 года в Москве. Окончил художественный Всесоюзный государственный институт кинематографии. Ведёт активную творческую, общественную и педагогическую деятельность. С 1990 года – председатель Молодёжного объединения Творческого союза художников России. С 1996 года является профессором кафедры «Искусство графики» в Российском государственном художественно-промышленном университете им. С.Г. Строганова. По его инициативе и при непосредственном руководстве на базе института была создана Академия искусств «Строгановские традиции». В 2005 году удостоен звания народного художника РФ, с 2006 года - доктор искусствоведения.

Материал подготовлен на основе статей А.Ю. СИДОРОВА и Н.Н. КРИСТИ