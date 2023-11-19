В залах Музея нонконформизма открылась выставка Марлена Шпиндлера «Перед праздником». Этот проект продолжает цикл мероприятий, направленных на популяризацию творчества гениального художника ХХ века.

В экспозицию выставки «Перед праздником» вошло около 50 произведений Марлена Шпиндлера, созданных в период между 1960 и 1990 годами. Шесть разделов связаны с различными периодами жизни и творчества мастера. Первую часть составляют ранние произведения 1950-х годов, когда Марлен разрабатывал символическую тему иконных «образов». Его особые «полуабстракции» нередко содержали религиозные символы, а таинственные и аскетичные образы напоминали о древнем искусстве. Марлен Шпиндлер намеренно работал красками, изготовленными собственноручно, следуя традициям древнерусских художников, зачастую используя в качестве основы мешковину и другие материалы.

Отдельный раздел выставки составляют тюремные работы, когда, несмотря на ограниченные возможности, художник продолжал заниматься живописью, а также пейзажи, которые Марлен писал на протяжении всей своей жизни и в любых обстоятельствах.

В конце ХХ столетия к Шпиндлеру пришла известность: состоялось несколько значительных выставок, в том числе организованных Надей Брыкиной. В 1996 году с успехом прошла персональная выставка в Государственной Третьяковской галерее, а в 2010 году в ГЦСИ состоялась презентация трехтомного альбома, посвященного его творчеству.

«Марлен Шпиндлер, выдающийся мастер советского андеграунда, был человеком ярким, с бурной энергией и несгибаемой волей. Мне посчастливилось стать его добрым другом и получить невероятную возможность познакомиться с его произведениями и прикоснуться к архивам. Меня сразу поразила его живописная культура, мощная энергия, исходящая от его работ, его подлинно оригинальное и уникальное искусство. Вот уже 30 лет я “делюсь своим счастьем”, организовывая выставки в России и за ее пределами, выпуская книги, каталоги о творчестве Марлена на разных языках. Также мы создали фильм о художнике, который можно увидеть на выставке», — говорит коллекционер и куратор выставки Надежда Брыкина. ‎

Творчество Марлена Шпиндлера поражает своей мощью и духовной силой. В его лице реализован редкий феномен неповторимой творческой индивидуальности. В работах художника открывается иная реальность, в которой автор соединяется с окружающим миром природы и в то же время тяготеет к символическому обобщению. Неслучайно его фигуративные композиции нередко напоминают спонтанные произведения абстрактного экспрессионизма.