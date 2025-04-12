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В Санкт-Петербурге состоялась премьера масштабного приключенческого экшна «Кракен»

editor
By editor
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никита михалков на премьере фильма кракен
Фото © пресс-служба ВГТРК

В Санкт-Петербурге в кинотеатре «Аврора» состоялась премьера масштабного приключенческого экшна «Кракен» от студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканала «Россия», кинокомпании «Централ Партнершип» (входит в Газпром-Медиа Холдинг), при поддержке Фонда кино.

Фильм представили продюсеры Никита Михалков, Леонид Верещагин, Антон Златопольский, режиссер Николай Лебедев и исполнитель главной роли Александр Петров.

Никита Михалков, продюсер:

«Это приключенческий блокбастер, мощный и очень качественный с точки зрения производства и актерской работы. И очень важен его замысел. Эта картина сделана для того, чтобы мы уважали тех, кто защищает нашу Родину».

Леонид Верещагин, продюсер:

«Хотим выразить благодарность командованию Военно-морского флота Российской Федерации и лично главкому Моисееву Александру Алексеевичу, командованию Северного флота и личному составу, помогавшему в съемках. Этот фильм про столкновение человека с неизвестным, все драматургические ходы должны подчеркивать работу наших моряков, которые без страха и упрека выполняют гражданский и воинский долг. И второе, этот фильм про столкновение человека со стихией. Человек слаб по сравнению с природой, но он силен своим умом, благородством, профессионализмом и доблестью».

Николай Лебедев, режиссер:

«Как человек, который делал кино и про хоккеистов, и про авиаторов, а теперь про подводников, хочу сказать одно: меня безумно радует, что у нас такие замечательные люди, искренне занимающиеся своими профессиональными обязанностями, но все невероятно душевные, отзывчивые, жаждущие помочь».

Александр Петров, исполнитель роли Виктора Воронина:

«Через 12 лет я буду показывать этот фильм своему сыну и буду очень нервничать, может быть, даже больше, чем сегодня. Уверен, что и через 12 лет картина не потеряет свою актуальность, и ему понравится, а значит, понравится и следующему поколению, и она будет жить долго».

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