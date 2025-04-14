В Ленинградской области новую жизнь получит здание почтовой станции начала XIX века

В деревне Кипень Ленинградской области отреставрируют объект культурного наследия федерального значения, построенный в 1806-1807 годах. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации.

Почтовая станция в Кипени была построена по типовому проекту Луиджи Руска, придворного архитектора при императоре Александре I. Здание возведено в стиле классицизм. Также в это же время по распоряжению императора были созданы еще четыре почтовые станции по пути в Ревель. Они стояли через каждые 40 верст. Позднее в разное время в здании располагались постоялый двор, почтовое отделение, клуб, библиотека, а также одно из местных сельхозпредприятий.

Почтовая станция – это комплекс с закрытой внутренней территорией, состоящий из трех отдельно стоящих зданий: главный корпус и два флигеля – левый и правый. Их общая площадь составляет более 1200 кв. м.

«Проектом предусматривается максимальное сохранение объемно-пространственной композиции и исторического облика здания. Так, отреставрируют элементы отделки фасадов: тяги, карнизы, оконные и дверные заполнения, крыльца, цоколь», – сообщил эксперт Главгосэкспертизы России Константин Корсаков.

Также по проекту отреставрируют окна, двери, пол, техническое подвальное помещение главного корпуса, крышу сложной формы с ендовой и вальмами с деревянной стропильной системой.

Застройщик – государственное казенное учреждение Ленинградской области «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия». Проектировщик – ООО «ПетербургРеставрация».