Московский ансамбль духовной музыки «Благовест» представил концерт, посвященный Дню Победы

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Московский ансамбль духовной музыки «Благовест» под руководством дирижера Дениса Анзигитова и концертмейстера Алексея Нестеренко исполнил программу «Нам дороги эти позабыть нельзя…», в которую вошли знакомые всем песни о Великой Отечественной войне. Праздничный концерт, посвященный Дню Победы, состоялся 10 мая в Доме-музее Марины Цветаевой.

Основатель и художественный руководитель Ансамбля «Благовест» – Заслуженная артистка России Галина Кольцова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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