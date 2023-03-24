Технологии и искусство: границы реального. Интервью с Юрием Ярушниковым

Что самое сложное при внедрении новых цифровых технологий — интегрировать их в процессы или в сознание людей? И что тогда становится первичным, определяет развитие и движение вперед? Эти вопросы актуальны для российской киноиндустрии как никогда.

Постковидная эпоха, международная обстановка и связанный с ними переход на сторону отечественных фильмов встряхнули отрасль и поставили ее перед выбором: внедрять новые технологические решения, чтобы снимать более качественное и финансово успешное кино в меньшие сроки (и с меньшими ресурсами!), или искать компромиссные решения, оставаясь сторонником традиционных методов производства.

О возможностях и ограничениях цифровизации кино, сочетании реального, творческого и виртуального, а еще о том, что из этого первично и как на стыке трех миров формируется новое искусство, рассказал Юрий Ярушников, сооснователь студии XOVP, режиссер, продюсер, клипмейкер, создатель масштабных 3D mapping шоу, номинант и победитель российских и международных кинофестивалей, член Ассоциации виртуального продакшена и Мультимедийных технологий.

В ближайшее время интервью с Юрием можно будет прочитать на сайте СМИ АртМосковия, а чуть позже — в готовящемся к выпуску новом проекте редакции: серии книг о выдающихся личностях России и зарубежных стран #АртМосковиявлицах».

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