В Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеке откроется выставка «…Я просто артистка»

В преддверии юбилея заслуженной артистки России, артистки театра и кино Марины Солопченко 24 мая 2023 года в Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеке начнет работать выставка «...Я просто артистка».

В 1987 году окончила ЛГИТМиК по специальности «Актриса драматического театра и кино» (мастерская Аркадия Кацмана). В том же году принята в труппу Малого драматического театра. С 1988 по 1997 годы – в труппе ТЮЗа им. А. А. Брянцева. С 1997 года участвует в спектаклях театра «Приют Комедианта», Большого театра кукол, театра «На Литейном», театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, Пушкинского Театрального Центра, «Белого театра».

В 2008 году Марине Солопченко было присвоено звание «Заслуженная артистка России».

Выставка познакомит посетителей с многогранными проявлениями таланта актрисы. Будут представлены афиши, фотографии сцен из спектаклей разных лет, фотоработы и куклы, выполненные руками Марины Геннадьевны.

Выставка будет открыта в помещении библиотеки 24.05 - 23.08.2023 по адресу: ул. Зодчего Росси, д. 2 (вход с пл. Островского).

Вход свободный.

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