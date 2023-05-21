Живопись и объекты из стекла представлены на выставке «Резонанс чистого восприятия»

До 28 мая 2023 года выставочное объединение ВСЕКОХУДОЖНИК проводит групповую выставку «Резонанс чистого восприятия».

В экспозицию войдут абстрактные работы художников, предлагающих зрителю вступить в диалог и свободно интерпретировать символы, заложенные авторами. Погружение в состояние созерцания трансформирует обыденное восприятие во взгляд ребёнка на окружающий мир. Детское понимание лишено критического осмысления, оно находится в фазе отстранения и тотальной иммерсии.

Выставка-исследование погружает зрителя в мир чистого, неограниченного постижения художниками возможностей своего воображения в определенном контексте событий.

В выставке участвуют 5 художников: Саша Райт, Кирилл Клоков, Марина Пахотина, Алина Федотова, JOY.

Вход свободный.

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