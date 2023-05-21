САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: В театре «Буфф» представили музыкальную фантазию «Мой дедушка живёт на Сатурне»

История о школьнике, который переехал в новый город, новый дом и, конечно, школу. Что его ждет за дверью класса? Веселая театральная фантазия из школьной жизни в исполнении молодых артистов театра «Буфф» понравится детям и их родителям, потому что говорит простым языком о самом важном в жизни ребенка – семейных ценностях и дружбе.

Мальчик Вовка продолжает общаться с прежними одноклассниками и пока не знает, как завести новых друзей. А еще он очень скучает по дедушке, который был летчиком, а теперь живет на Сатурне! Музыкальный спектакль о взаимоотношениях с миром, в котором всегда есть место самому дорогому – детской мечте и близким людям.

– Как и мой персонаж, в школе я сталкивался с непониманием со стороны одноклассников. Повзрослев, осознал, что надо быть собой и тогда найдутся люди, которые услышат и полюбят тебя таким, какой ты есть. Но, чтобы к этому прийти, потребовалось разобраться в себе и окружающих людях. Это делает и Вова, когда попадает в абсолютно новый для него мир. Его лучшим другом был дедушка. Вова по нему очень скучает и твёрдо верит, что он где-то там на Сатурне смотрит на него через телескоп и гордиться им. Он настоящий мечтатель! И я хочу, чтобы наши маленькие зрители всегда мечтали, чтобы верили в себя и никогда не сдавалась, – говорит исполнитель главной роли Алексей Романович.

Автор сценария и режиссёр-постановщик – Екатерина Соболева, ученица Исаака Штокбанта, автор многих детских спектаклей театра «Буфф», среди которых «Школа магии», «Встретил Ёжик Медвежонка», «Премиленькое королевство», «Бесконечный урок» и «Вовкина любовь».

Показы идут до 27 мая!

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