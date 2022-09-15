В Сергиево-Посадском городском округе в рамках нацпроекта «Культура» открывается сельская модельная библиотека

15 сентября в 12.00 в Сергиево-Посадском городском округе после модернизации открывается Шеметовская сельская библиотека, ставшая одним из победителей конкурса на создание модельных библиотек в рамках нацпроекта «Культура» в 2022 году.

Сумма федерального финансирования на модернизацию библиотеки составила 5 млн рублей. На эти деньги произведен текущий ремонт помещений, закуплена мебель, оборудование, книги, приобретены необходимые элементы для создания комфортного библиотечного пространства, RFID-метки.

В рамках реализации проекта в библиотеке созданы:

современная входная зона, оснащенная галерейным оборудованием, мягкими комфортными местами для отдыха, стеллажами буккроссинга;

пространство-трансформер для творчества и интеллектуального развития (мастер-классов, презентаций, концертов, лекций);

удобная навигация и визуализация предоставляемых услуг.

Приобретены информационный терминал, интерактивное и полиграфическое оборудование, конструкторы по робототехнике, современные компьютеры.

Обслуживание посетителей полностью автоматизировано благодаря использованию современных информационных библиотечных систем. Закуплено экранированное устройство книговыдачи.

Отметим, что открывающаяся библиотека станет 11-й модельной библиотекой в Подмосковье, созданной в рамках нацпроекта «Культура».

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