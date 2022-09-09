В Artplay пройдет фестиваль независимых книжных магазинов

10 и 11 сентября, в Центре дизайна Artplay впервые пройдет фестиваль независимых книжных магазинов. Тех самых, где царит особая атмосфера, где живут редкие книги и случаются неожиданные находки. В фестивале участвуют знакомые многим московские книжные и несколько петербургских. Гостей ждут встречи с авторами, лекции и кинопоказы. В субботу в Малом выставочном зале состоятся презентации книг «Вечная мерзлота» Виктора Ремизова (12:00), «Офисные сказки 2.0» Алексея Мошкова (16:00) с мастер-классом о том, как написать сценарий короткометражки на основе рассказа, «Битые собаки» Бориса Крячко (17:00) и «История Аси Клячиной» Станислава Дединского (18:30).

Также в субботу, 10 сентября, на площадке Московской школы кино (строение 2, 5 этаж) в рамках фестиваля запланированы круглые столы от журнала «Искусство кино». В 12:00 – обсуждение на тему «Почему взрослым нужна анимация», в 14.00 – «Зачем нам аниме сегодня». После второго паблик-тока состоится показ аниме «Киноманка Помпо» (2021) — истории о том, как создаются фильмы.

В воскресение в 15:00 в Малом зале пройдет лекция «Чем не является секулярное» Артемия Сафьяна с обсуждением книги Чарльза Тейлора «Секулярный век», в 17:00 Лев Наумов презентует свою книгу «Итальянские маршруты Андрея Тарковского». Также гостей ждут презентация дебютной книги лауреата премии Аркадия Драгомощенко Дорджи Джальджиреева «Опыты и намерения» (18:00) и лекция «Как выйти из депрессии с помощью Данте?» с обсуждением книг Франко Небрини «Данте, который видел Бога» и «От отца к сыну» (19:00).

⏱️ Время проведения фестиваля: 10 и 11 сентября с 12.00 до 21.00, площадки: Малый выставочный зал Artplay (ул. Нижняя Сыромятническая, 10, строение 7) и Московская школа кино (строение 2, 5 этаж). Вход свободный. Участники книжкой ярмарки: Monitor Box, Primus Versus, Cheapcherrybooks, «Буквышка», «Выргород», «Гиперион», «Гнозис», «Искусство кино», «Желтый двор», книжный магазин Пархоменко, «Порядок слов», «ТАЧКа», букинистический проект «Ходасевич», «Циолковский», 1895.io, Rosebud, журнал «Искусство кино», Эмиль Гузаиров, Владимир Марков и Елена Соколова.

Независимый книжный магазин – уже устоявшийся термин. Неподвластный конъюнктуре рынка, учению о маркетинге и гонке за прибылью, он существует, пока пульсирует энтузиазм его создателя, для которого свой книжный – в редких случаях бизнес-проект, но всегда дело для души. Эта душевная атмосфера привлекает в лавку и независимого книготорговца, и ценителей хорошей литературы, и искателей редкой книги, и тех, кому нужна помощь homo legens – Человека читающего.

Стереотип о том, что всё можно купить в интернете, в таком месте «рассыпается» на стеллажах с книгами, о которых трудно судить по обложке и краткому описанию – их нужно полистать. Это возможность познакомиться с неожиданными проектами небольших издательств, или даже больших, но тщательно отобранных из всего многообразия опытным взглядом владельца. Независимые книжные магазины встречаются не только в двух столицах: по всей стране их более сотни, от Калининграда до Владивостока. Есть издатели, которые распродают свои тиражи только в таких местах. Поэтому возникла идея фестиваля книжных магазинов, где будут показаны те книги, за которыми идут к независимым, а не к сетевым.

Каждый магазин на фестиваль привезет не только книги, но и свою атмосферу: «Гнозис», «Циолковский» и «Буквышка» – тихое шуршание гуманитарных наук, «Ходасевич», «Гиперион» и «Порядок слов» – ощущение лавки чудес с пряностями для интеллектуала, «Добролавка и книжный магазин Пархоменко – домашний уют с запахом хорошего кофе. Primus Versus при культурном центре «Покровские ворота» и резидент Artplay Monitor Box покажут, как место определяет своеобразие, а книга воспитывает его обитателей. Шумный грай арбатских лотошников вы почувствуете на стендах «ТАЧКи» и Cheapcherrybooks.

Среди необычных участников фестиваля: музыкальный магазин «Выргород», художник и архитектор Эмиль Гузаиров с книгами-артобъектами в формате book-art и Владимир Марков с миниатюрами и микрокнигами ручной работы, которые хранятся в собрании ГМИИ им. Пушкина и других музеях и даже побывали на международной космической станции.

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