В Сергиево-Посадском музее-заповеднике открылась выставка «Недаром помнит вся Россия!»

28 июля в Сергиево-Посадском историко-художественном музее-заповеднике открывается выставка «Недаром помнит вся Россия!», посвященная 210-летию Отечественной войны 1812 года.

На выставке представлены более 30 предметов военной одежды и снаряжения из частной коллекции и более 100 экспонатов из фондов музея-заповедника: оружие, живопись, графика, монеты, документы и фотографии.

Посетители увидят мундиры, головные уборы, предметы снаряжения, знаки различия и другие элементы формы всех родов войск, а также полиции, пограничной стражи, корпуса жандармов. Большая часть экспонатов относится к началу ХХ века, но есть и более ранние экземпляры, среди них гусарский мундир 1855 года.

Экспозицию дополняют графические и живописные портреты российских государей и других исторических личностей, изображенных в мундирах со знаками воинских отличий. Также представлены редкие документы, фотографии, предметы, позволяющие увидеть отдельные стороны повседневной жизни военных различных рангов. На выставке впервые демонстрируются несколько видов холодного оружия второй половины ХIХ века, подготовленные реставраторами музея-заповедника.

Выставка будет работать до 8 января 2023 года.

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