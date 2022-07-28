Фестиваль «Дни культуры Перу в Парке Кузьминки»

6 августа в Парке Кузьминки представят все яркие грани Перу. Чтобы изучить эту страну потребуется не один десяток лет, она большая, интересная, разнообразная, объединяет древность и современность. Но почувствовать перуанский колорит и окунуться в яркую атмосферу можно, посетив фестиваль «День культуры Перу». Это событие пройдёт при поддержке Посольства Республики Перу в РФ.

Развлекательные и гастрономические мероприятия пройдут в нескольких локациях Парка. В Актовом зале в 12:00 состоится торжественное открытие фестиваля. После Посол Республики Перу Господин Хуан дель Кампо Родригес проведет лекцию «Путешествие по истории и культуре Перу» («Un recorrido por la historia y la cultura del Perú»). На этой локации проведут показы фильмов на испанском языке с субтитрами.

В лектории на протяжении всего дня будут проходить мастер-классы для взрослых и детей, а в 19:00 здесь проведут презентацию «Писко сауэр» — коктейля, распространённого в Перу и считающегося южноамериканской классикой (18+).

На главной сцене в 17:00 начнется большой концерт «La música y danzas del Perú».

Весь день в центральной части парка можно будет попробовать традиционные перуанские блюда от ресторана «Лима», продегустировать и по желанию приобрести фрукты из Перу. Также будет представлена фотовыставка известного фотографа Глории Пардо.

«Это настоящее погружение в культуру и традиции Перу! Музыка и народные перуанские танцы, национальная кухня и демонстрация костюмов, мастер-классы и лингвистические интенсивы по испанскому языку – мы собрали на одной площадке все составляющие, чтобы этот день стал для вас незабываемым. Гости фестиваля смогут принять участие в древних перуанских играх, посмотреть лучшие фильмы на испанском языке с субтитрами, приготовить традиционные коктейли и, конечно, сфотографироваться с ламами» – рассказала первый заместитель директора музея-заповедника «Кузьминки-Люблино» Анастасия Садилова.

Вход на все мероприятия бесплатный.

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