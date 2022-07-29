Выставка к 100-летию журнала «Крокодил» в МВК РАХ

3 августа 2022 года в залах Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств открывается выставочный проект, посвященный выходу первого номера легендарного издания – журнала «Крокодил». В экспозиции представлено более трёх тысяч репринтов обложек номеров, выходивших в свет с августа 1922-го по февраль 2000-го года.

Проект приурочен к 100-летию популярнейшего сатирического журнала нашей страны, которое будет отмечаться 27 августа 2022 года. «Крокодил» — уникальный по своей природе феномен, и подобного аналога в сфере литературно-художественной культуры и журналистики сатирического жанра нет. Достаточно сказать, что тираж издания достигал 6 миллионов экземпляров. За 78 лет существования журнала были опубликованы десятки тысяч самых актуальных, остросоциальных карикатур, показывающих недостатки и пороки действительности; все они вызывали живой интерес граждан нашей страны. Это были злободневные сатирические рисунки на международные политические темы, а также карикатуры в жанре бытового юмора, отражающие жизнь страны, включая годы борьбы с интервентами, гражданскую войну, индустриализацию и коллективизацию, сталинские репрессии, лихолетье Великой Отечественной войны, периоды застоя, перестройки и новейшую историю.

Создатели легендарных карикатур — знаменитые на весь мир художники, в том числе члены Академии художеств СССР и Российской академии художеств, — Борис Ефимов, Кукрыниксы, Дмитрий Моор, Иван Малютин, Михаил Черемных, Виктор Дени, Лев Бродаты, Константин Ротов, Владимир Козлинский, Михаил Храпковский, Аминодав Каневский, Юлий Ганф, Константин Елисеев, Иван Семенов, Борис Пророков, Виталий Горяев, Леонид Сойфертис, Евгений Шукаев, Анатолий Цветков, Евгений Гуров, Виктор Чижиков, Герман Огородников, Владимир Мочалов и многие другие. Фантазия, остросоциальная тематика делают рисунки этих авторов крайне привлекательными, а высочайший профессионализм, художественный замысел, техническое исполнение вызывают чувство гордости и восхищения отечественными мастерами графики.



Кураторы выставки: академики Российской академии художеств Владимир Георгиевич Мочалов и Игорь Алексеевич Козлов.

Выставка завершит работу 18 сентября.

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