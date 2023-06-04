Звёздные гости посетили премьеру фильма «Рождение легенд» – музыкального блокбастера о продюсере Ниле Богарте

8 июня в российский прокат выходит долгожданный фильм Тимоти Скотта Богарта «Рождение легенд». Это история успеха отца Тимоти, Нила Богарта, основателя культового звукозаписывающего лейбла Casablanca Records, который открыл миру самых ярких исполнителей 1970-х годов: KISS, Донну Саммер, Village People, Шер, Parliament и многих других. В касте — Джереми Джордан, Уиз Халифа, Джейсон Айзекс, Джейсон Дэруло, Глэдис Найт, Донна Саммер, Рон Айсли и другие. Производством картины занималась студия, снявшая «Волка с Уолл-стрит».

В Барвиха Luxury Village состоялась премьера музыкального блокбастера «Рождение легенд». Гостями премьеры стали Анна Пескова, Евгения Малахова, Мария Гончарук, Ирина Чайковская, Екатерина Одинцова, Андрей Батт, Анастасия Крайнова, Даниил Белых, Анна Калашникова, Нелли Ермолаева, Алена Апина, Алена Чехова, Арчи, Алиса Вокс, Таша Белая, Лиза Гинзбург и многие другие.

Что делать, если ты начинающий продюсер, и все, что у тебя есть – большие долги и несколько неизвестных музыкантов? Открыть свой лейбл! Бросить вызов условностям, рискнуть всем и перевернуть мир шоу-бизнеса с ног на голову. История рождения легендарной звукозаписывающей компании, которая навсегда изменила мир музыки.

Casablanca Records — американский звукозаписывающий лейбл, основанный в 1973 году Нилом Богартом совместно с Сесилом Холмсом, Ларри Харрисом и Баком Рейнголдом в Лос-Анджелесе. Лейбл был образован после того, как четвёрка партнёров покинула звукозаписывающую компанию Buddah Records, получив финансирование от Warner Bros. Records для нового предприятия. Casablanca стал одним из самых успешных лейблов в 1970-е годы, выпустив альбомы таких исполнителей как KISS, Донна Саммер, Village People, Шер и Parliament. Одновременно подразделение Casablanca Filmworks занималось выпуском кинофильмов, в числе которых «Бездна» и «Полуночный экспресс».

Роль Нила Богарта в фильме исполняет герой Бродвея, номинант «Грэмми» и театральной премии «Тони» Джереми Джордан, а в актерском составе — как звездные Уиз Халифа, Джейсон Айзекс, Джейсон Дэруло, так и известные музыкальные исполнители Глэдис Найт, Донна Саммер, Рон Айсли и Джордж Клинтон, а также комики Себастьян Манискалько, Джей Фароа и Крис Редд.

Нил Богарт — это, конечно, псевдоним. Настоящее имя легенды звукозаписи — Нил Скотт Богатц. Он родился в центре Бруклина в Нью-Йорке, в семье Рут (Маркофф) и Эла М. Богатца. Его семья была еврейской. Вырос Богарт в Glenwood Houses, жилом комплексе в районе Flatlands в Бруклине. Слава пришла к Нилу далеко не сразу — до того, как он возглавил офис Cameo-Parkway Records в Мичигане, в 1960-х годах он был певцом, используя псевдоним Нил Скотт. После закрытия Cameo-Parkway правительством США за мошенничество с акциями в 1968 году Богарт возглавил Buddah Records. Уже тогда он стал одним из ключевых игроков рынка. Спустя 5 лет, в 1973 году, была основана легендарная студия и одноименный лейбл Casablanca Records, о котором идет речь в байопике.

Впервые о картине стало известно в далеком 2011 году. Тогда на роль Нила Богарта претендовал Джастин Тимберлейк. Он же, как предполагалось, станет продюсером фильма. А режиссером Spinning Gold мог стать Спайк Ли. Однако, спустя более 20 лет подготовки, кастингов и съемок фильм готовит к выходу на большие экраны сын Нила Богарт Тимоти Скотт Богарт.

Режиссер Тимоти Скотт Богарт о фильме: «Я уверен, что это невероятная история. Все, что вы увидите на экране, реально случалось с моим отцом. Все это — правда: и про мою маму, и про мачеху, и про всех моих родственников. Я подумал, что это невероятная история о том, откуда берется музыка и куда приводят мечты. Работая над фильмом, я понял, что комбинация этих двух вещей была действительно настолько мощной и могущественной! И как рассказчик, я больше всего на свете был счастлив, что могу рассказать это, потому что это мой отец».

«Название картины ссылается на несколько фактов из биографии моего отца. В свое время, будучи руководителем цирка, он выступал с номером, где раскручивал тарелки на палочках. Иногда у него в воздухе крутились сразу по 20 штук. Позже, когда он переключился на музыкальную индустрию, он делал то же самое, только с дисками музыкантов: он находил талантливого музыканта и делал все, чтобы его диски становились “золотыми”. По большому счету, “Spinning Gold” — это искусство одного человека, который безоговорочно верил в то, что для того, чтобы добиться успеха, необходимо кропотливо работать», — рассказывает Тим Богарт о названии фильма.

Джереми Джордан, исполнитель роли Нила Богарта: «Это было действительно круто! Мне невероятно повезло иметь доступ к людям, которые знали Нила Богарта так хорошо. Я прочитал десятки интервью, сотни страниц, рассказы о нем других людей из индустрии. Но что было действительно здорово, это — работа с Тимом Богартом. Когда мы начали работать вместе, я мог чувствовать все те мелочи, которые впечатляли его отца. Я постепенно начал вкладывать немного Тима в мою интерпретацию его отца. Это было похоже на “О, теперь я понял, я вижу, я вижу его в тебе”. Было действительно круто понять, кем он был, благодаря тому, что я работал с его семьей».

Музыкальным продюсером фильма выступил другой сын Нила – Ивэн Богарт, обладатель «Грэмми», автор хитов для Beyonce, Rihanna, Lizzo, Дженнифер Лопес и многих других; владелец крупной издательской компании Seeker Music; председатель крыла новых авторов песен и композиторов Академии звукозаписи. Саундтрек предоставляет зрителям уникальную возможность полностью погрузиться в музыкальную эпоху 1970-х годов и увидеть на большом экране с отличным звуком живой концерт легендарных исполнителей: Ohio Players, KISS, Parliament, братьев Айзли и других звезд сцены. Всего в официальном саундтреке — более 20 композиций, идеально сочетающихся с картинкой на экране:

«Last Dance» — Донна Саммер;

«Love To Love Ya Baby» — Донна Саммер;

«Bad Girls» — Донна Саммер;

«Dim All The Lights» — Донна Саммер;

«It’s Your Thing» — Братья Айзли;

«Oh Happy Day» — Edwin Hawkins’ Singers;

«Midnight Train To Georgia» — Глэдис Найт;

«Give Up The Funk» — Parliament;

«Mothership Connection» — Parliament;

«Ooh Child» — The Five Stairsteps;

«One Toke Over The Line» — Brewer & Shipley;

«Ain’t No Sunshine» — Билл Уэзерс;

«Lean On Me» — Билл Уэзерс;

«Who Is He» — Билл Уэзерс;

«Rock N Roll All Nite» — KISS;

«Shout It Out Loud» — KISS;

«Beth» — KISS;

«Yummy, Yummy, Yummy» — Ohio Players;

«Wooly Bully» — Sam The Sham & The Pharoahs;

«Ymca» — The Village People.

Международная премьера фильма, а также тематическая вечеринка с участием звезд с успехом прошли на Каннском кинофестивале в 2022 году. В российских кинотеатрах фильм будет выпущен 8 июня.

Фото - Ксения УГОЛЬНИКОВА

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