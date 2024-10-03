В сети появился первый тизер этно-фэнтези «Молот ведьм»

Что могут сделать три товарища, даже усиленные батюшкой и участковым, против армии леших? Опереться на науку. Знакомые былины зазвучат по-новому, ведь наравне с мечом оружие русского воина — знание. Без мечей не обойдется, но без физики не победить.

Представляем первый тизер этно-фэнтези «Молот ведьм», снятого по сценарию титулованного фантаста Олега Дивова. В главных ролях: Вадим Соснин, Антон Батырев, Матвей Зубалевич, Алина Воскресенская и Лиза Юрьева. Премьера сериала состоится уже скоро в онлайн-кинотеатрах START и Okko. Проект произведен при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

В милом городке Калязине на берегу Волги стоит огромный радиотелескоп и рядом — скромный институт. Там ведут исследования за гранью обычной физики. Изучают магию, чтобы сделать ее подвластной всем. Но один неверный шаг — и жестокая древняя сила вырывается на волю. Ведьма, повелительница стихий, превращает людей в леших и русалок. Если ее не остановить, чудища из славянских мифов превратят всю планету в дивный сад.

Калязин отрезан от мира волшебной стеной и станет местом первой битвы людей с нечистью. А люди здесь самые обычные: программист-инвалид Илья Муромцев (Антон Батырев) был пожарным, красавчик-спортсмен Алеша Попов (Вадим Соснин) окончил физтех, водитель «скорой» Никита Добрынин (Матвей Зубалевич) увлекается историческим фехтованием, кует мечи и доспехи. Славные парни, только совсем не герои. Но это их земля, и они не отступят.

Режиссер сериала Евгений Бедарев («Пока цветет папоротник», «Домовой») без колебаний принял приглашение участвовать в проекте: «Для меня это история о том, какой могла бы быть магия, если бы она дошла до наших дней, какими могли стать богатыри, если бы родились в наше время. А еще на обложке стояла фамилия автора — Олег Дивов. А это известный писатель-фантаст, и его имя — всегда знак качества».

Олег Дивов, автор более 150 литературных произведений разных форм и обладатель около 30 книжных премий, один из самых популярных и титулованных современных российских писателей-фантастов, выступает соавтором сценария сериала. «Генеральный продюсер Алексей Троцюк позвал меня в “Молот ведьм”, что называется, “оживить персонажей”, и вбросил два тезиса: “наука против магии” и “это наша земля”. Стало ясно, что мы на одной волне, и буквально за пару минут мы нашли главное: место действия. Калязин, с виду патриархальный волжский городок, одной ногой стоит в глубокой древности, а другой — в космосе. Поэтому здесь мирно уживаются два слоя местных мифов и легенд: славянское фэнтези и советская техномагия. Очень по-русски и очень типично для всей России. Это задало общую интонацию сериала: наше будущее неотделимо от прошлого, мы сильны тем, что держимся корней, и только нам самим отвечать за нашу землю», — говорит Олег Дивов.

Изначально идея проекта родилась у генерального продюсера Алексея Троцюка именно во время путешествия по России: «Милый, уютный город Калязин. Красавица Волга, огромный радиотелескоп, затопленная колокольня, колокол которой по местной легенде зазвенит, когда на Русь придет беда, стали точкой пересечения силы науки, силы знания и древней силы, о которой нам рассказывали сказки, былины. Это противостояние и легло в основу нашей удивительной истории. Спасибо всем, кто поверил в этот замысел, вы сделали отличную работу. Отдельное спасибо ИРИ — без вашей помощи мы бы не справились».

«Молот ведьм» — первое фэнтези в карьере актера Антона Батырева, исполнившего роль бывшего пожарного, а теперь прикованного к инвалидному креслу программиста Ильи Муромцева: «Для меня это сериал о добре и зле, — делится Батырев. — Такая современная сказка и для взрослых, и для детей, что очень важно. Хорошая история, где добро побеждает зло, о любви и о дружбе. Мне кажется, в “Молоте ведьм” понятным языком рассказывается о важных ценностях. Чем больше у нас будет сниматься таких проектов, тем здоровее будет психика наших детей, тем они будут добрее».

Съемки проходили с июня по октябрь 2023 года в Москве и Подмосковье, Твери, Калязине, Калуге, Тарусе и Рязанской области.

Фото — онлайн-кинотеатр START