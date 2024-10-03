Комедийная драма «КАНИКУЛЫ» – гран-при кинофестиваля «Маяк» 2023 года

Главные роли в картине исполнили Дарья Савельева и Полина Кутепова. Продюсером выступила Наталья Дрозд («Фрау», «Купе номер 6»), а креативным продюсером — Борис Хлебников («Снегирь», «Аритмия»). Оператор-постановщик – финн Яни-Петтери Пасси («Купе номер 6»). Производство – кинокомпания Форест.

«”Каникулы” — очень тонкое зрительское кино о том, какового быть взрослым, – писали критики после фестивальной премьеры картины. – Такого взрослого взгляда на, казалось, детскую проблему — простое и наивное «хочу, чтобы лето не кончалось» — российскому кино очень не хватает».

Премьера «Каникул» состоялась на фестивале актуального российского кино «Маяк» в октябре прошлого года — картина была названа лучшим фильмом конкурса. Зрительская премьера пройдет 28 октября в московском кинотеатре Сюжет картины рассказывает о двенадцати школьниках из калужского театрального кружка, которые летят в Сочи на фестиваль. К детям приставлена строгая завуч Мария Генриховна (Полина Кутепова) и молодая руководительница детского театрального кружка Таня (Дарья Савельева), не менее инфантильная, чем ее подопечные. Пока две совсем непохожие женщины пытаются найти общий язык, юные актеры переживают свои личные драмы, а спектакль оказывается под угрозой. Да и организаторы конкурса выдвигают неожиданные абсурдные требования. Даже название постановки становится неугодным, и вот уже «земляничное вино» заменяется безопасным «нектаром».

По замыслу режиссера Анны Кузнецовой в атмосфере наивного детского фестиваля с монументальным названием «Россия. Театр. Дети» на берегу солнечного Сочи герои должны честно и по-взрослому ответить себе на отнюдь не детские вопросы – о необходимости компромисса, важности умения проигрывать: «Мы умеем держать в фокусе внимания светлое будущее, результат, при этом игнорируя процесс пути к нему – то есть само настоящее. Главных героинь фильма при всех их различиях объединяет именно внимание и любовь к процессу, а не результату, умение извлечь радость из любого пустяка, оставаясь честными. Присутствие в фильме такого количества подростков не оставляет мне шанса схалтурить. Не только содержание, но и метод съемки подразумевает очень высокую степень искренности».

Креативный продюсер картины Борис Хлебников отмечал, что сценарий «Каникул» ему настолько врезался в память, что он вспоминал его на протяжении нескольких месяцев: «Получилось абсолютно современное, самобытное произведение про живых людей с невероятной фактурой. Основную ткань фильма составляет сочетание нежной лирики и юмора, какое я давно в нашем кино не встречал».

Ностальгическая атмосфера прощания с летом и детством подтолкнула зрителей и критиков к сравнению «Каникул» с картинами Сергея Соловьева: «”Каникулы” упорно сравнивают с корпусом детских фильмов Сергея Соловьева, в частности, с хрестоматийным «Сто лет после детства». Есть в этом своя правда, но стоит сместить фокус в другую сторону — и получится уже “Доживем до понедельника”» (Максим Гревцев, Кино-театр.ру).

Режиссер «Каникул» Анна Кузнецова — выпускница факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова и режиссерского факультета Московской школы кино, где ее кураторами были Алексей Попогребский, Борис Хлебников и Денис Клеблеев. Режиссер игрового и документального короткого метра. Документальная картина «Достояние республики» завоевала специальные призы кинофестивалей «Движение» и «Флаэртиана». Короткометражный фильм «Шесть два восемь» (2018) получил диплом «Кинотавра» «За героиню» и был показан на фестивалях во Франции, Германии, Чехии, Польше, Эстонии, Португалии и других странах. «Каникулы» — режиссерский дебют Анны Кузнецовой в полнометражном кино.