Что делать мужу, если жена пишет ему, что она у подруги, а с этой подругой сейчас он сам

Иван – молодой и успешный адвокат, который пользуется огромным вниманием женщин. Однако это не взаимно, ведь Иван – достойный муж и отец, который входит в 20% верных мужчин. Но приходит день, когда каждый примерный семьянин задумывается, имеет ли он право на «лево». Тем более, когда твоя помощница – сексапильная красотка, но по совместительству – лучшая подруга жены. Спокойная семейная жизнь или новый роман? Карьера или страх все потерять? И, наконец, что делать, когда жена пишет, что она у подруги, а у этой подруги ты сам?

Непредсказуемая комедия про семейные отношения «Право на лево» – комедия с элементами семейных будней, интриг и неожиданными сюжетными поворотами. Фильм сочетает в себе драматизм реальных жизненных ситуаций и легкость комедийных моментов, делая его одновременно глубоким и развлекательным. История близка как взрослому, так и молодому поколению, ведь в ней поднимаются вечные темы верности, личных изменений и построения доверительных отношений.

Звездный актерский состав фильма разноплановый и неожиданный. В главной роли успешного адвоката — Роман Маякин, звезда сериалов «Сладкая жизнь», «Триггер», «Эпидемия», «Порт«. Его коллегу, амбициозную блондинку, играет Янина Студилина, известная по проектам «Неприличные гости», «Жизнь по вызову», «Ранетки». Роль жены главного героя сыграла Ирина Темичева, которую зритель знает по сериалу «Кухня». Актер Михаил Тарабукин, которого зритель также знает по популярной «Кухне», сыграл партнера по бизнесу героя Романа Маякина. Отца-бандита, который души не чает в дочери и внучке, сыграл суровый и душевный Владимир Сычев. Также в фильме можно увидеть легенду отечественного кинематографа актера Сергея Шакурова, который предстает в образе любящего мужа в маршрутке (который практически не говорит, но при этом дает пищу для размышлений главному герою), а его жену сыграла Ирина Безрукова. Эпизодическую, но очень эмоциональную роль адвоката исполнил Ян Цапник («Горько», «Лед»). Бессменная участница «Comedy Woman» Елена Борщева появилась в неожиданной роли насмешливой уборщицы в тандеме с Тимофеем Зайцевым («Кибердеревня», «День города», «Ольга»), исполнившим роль охранника-япониста.

Иван — успешный, перспективный и привлекательный адвокат. Защитив популярного композитора от тюрьмы, он использует в качестве алиби его фотографии с любовницей. Сам Иван — примерный семьянин, потому компромат для него — только вопрос аргумента в суде. Успех после победы ударяет в голову герою и впервые вселяет в нее мысли об измене. Дома Ивана ждет красавица жена Алена и дочь Соня, начинающая пианистка. Стремительная карьера, уютный дом, молодость. Чего еще можно желать? Этим же вопросом задается напарница Ивана, длинноногая блондинка Марина, которая хочет соблазнить мужчину и увести его из семьи. Перед героем стоит моральная дилемма, тесть-бандит и соблазнительная коллега. Справится ли он с тяжелейшим испытанием…и зависит ли в этой ситуации от него хоть что-то?

Гарик Петросян, режиссер:

«Наше кино о семейных ценностях. О том, что какой бы высоты ты ни достиг, рядом будет только твоя семья. Делаем добрую и смешную комедию. И я полностью уверен, что у нас всё получится с нашим кастом, ведь к нашему проекту присоединились такие замечательные актеры как Шакуров, Цапник, Маякин, Сычев, Темичева, Студилина, Тарабукин, Жандаров. Мы долго шли к этой картине и наконец приступили к реализации. Ну, и конечно, команда за кадром – это профи своего дела с большим опытом. Уверен, лучше нас с этим проектом никто не справится».

Роман Маякин, актер, исполнитель главной роли:

«Эта история о том, как успех может вскружить голову. И это самое тяжёлое испытание. Именно об этом наш фильм».

Ирина Темичева, актриса:

«Моя героиня Алёна — это человек, который очень любит свою семью. Дом и семья для неё — приоритет, это её фундамент. Но в какой-то момент она решает найти себя и уделить время себе лично. Я думаю, наш фильм будет интересен зрителю, потому что это, в первую очередь, фильм о любви, которая остаётся несмотря ни на что. Когда Гарик Петросян прислал мне сценарий, я практически сразу согласилась. Мы работали с ним вместе уже сотню раз и я точно знаю, что там, где Гарик — там обязательно будет что-то классное».

Режиссёр

Гарик Петросян – российский стендап-комик, актер, режиссер и сценарист. Родился 10 января 1986 года в Белореченске неподалеку от Краснодара. В Москве Гарик окончил Институт экономики и культуры, и еще в студенческие годы попал на телевидение. Работал продюсером на ТНТ, полтора года провел в должности продакшн-менеджера на Первом канале. В 2022 году Петросян дебютировал как режиссер с драмой «Слон» с Павлом Прилучным в главной роли. Затем Гарик снял 8-серийную комедию «Звездный суд» и полный метр «Вася не в себе», который принес Петросяну славу комедийного режиссера.

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