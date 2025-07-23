В сети появился трейлер фильма «Иван Семенов. Первый поцелуй»

Подростковая комедия про первую любовь, дружбу и гонки на снежных каяках выходит в широкий прокат под девизом «самый освежающий фильм лета». Прокатчиком выступает Кинокомпания «Каро Премьер».

Заключительная часть приключений полюбившегося зрителю героя-школьника Ивана Семенова снималась при поддержке Фонда кино. Режиссером стал Кирилл Седухин. Антон Богданов, снимавший первые две части, выступил в роли генерального продюсера картины.

«Фильм для главных актёров оказался первой историей, где они играли те чувства, которые уже успели пережить сами. И это, пожалуй, самое интересное – видеть, как наши персонажи на экране и в жизни становятся самостоятельными. Как им приходится оставаться наедине со своими проблемами, совершать личные ошибки и одерживать первые победы. Уверен, именно это будет самое интересное для нашего зрителя – такого же юного, влюбленного и готового на великие поступки, ради большой любви!», — рассказывает Антон Богданов.

По сюжету фильма Иван Семенов под влиянием Танечки из веселого хулигана стал «душнилой», от которого отвернулись друзья и сама Танечка. К тому же все они нашли себе нового лидера – Олега – лучшего сноукаякера Перми! И теперь, чтобы вернуть друзей и свою любимую, Ивану необходимо победить чемпиона по сноукаякингу не только в спортивных соревнованиях, но и в борьбе за своих лучших друзей.

Главные роли в любовном треугольнике исполнили: Роман Погорелов, Леон Кемстач и Софья Грузенко. Их родителей и наставников сыграли Мария Шукшина и Анна Котова. В картине также задействованы: Александр Присмотров-Белов, Константин Костин, Александра Немоляева, Митя Жиров, Илья Иосифов, Тимур Базинский и другие.

«В этом фильме у нас всё было по-настоящему, всё по правде! И на съемочной площадке, и за её приделами. Как мы реально гоняем на снежных каяках по горнолыжным трассам, врезаемся и переворачиваемся, вылетаем и кувыркаемся, вы увидите в фильме. Но то, что осталось за кадром… А там между нами – главными героями – разыгралась настоящая мелодрама, реальный любовный треугольник. В какой-то момент я даже перестал понимать, где здесь сценарий, а где реальные чувства. Теперь интересно, как эти живые эмоции отразились на экране! Сам ещё не смотрел, но очень хочу увидеть», — прокомментировал участие в своем первом полнометражном фильме Леон Кемстач.

Автором сценария выступил Михаил Шулятьев. Он же написал сюжеты для первых двух частей фильма, собравших в прокате более 220 млн рублей. А свежий взгляд заключительной части трилогии придал режиссер Кирилл Седухин. Генеральными продюсерами стали: Антон Богданов, Евгений Немоляев, Галина Стрижевская (Gala Production. В роли продюсеров также выступили Карина Жестовская и Ирен Ванидовская.