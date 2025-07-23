Приключенческое анимационное фэнтези Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке» выходит в новой 4K-реставрации

В честь 40-го юбилея студии Ghibli «Принцесса Мононоке» возвращается на большие экраны в новой 4К-Реставрации! По словам вице-президента студии Ацуси Окуи, изначально фильмы Ghibli издавались на пленке, но теперь, когда многие кинотеатры начали показывать фильмы в 4K, было решено попробовать представить важнейшую анимационную картину в более высоком качестве.

Вновь у российских зрителей будет возможность увидеть этот образец художественного совершенства на больших экранах и погрузиться в удивительный мир Миядзаки, где люди существуют наравне с духами и фантастическими существами. Сочетая в себе магию красочных сказок и брутальность древних легенд, эта картина рассказывает о противостоянии обитателей Древнего Леса и Железного города.

О фильме

Сюжет «Принцессы Мононоке» разворачивается в средневековой Японии XV века, во времена периода Муромати, в эпоху которого в Японии появилось первое огнестрельное оружие. Молодой принц Аситака подвергается древнему демоническому проклятью после убийства вепря и вынужден оставить свою деревню и отправиться в опасное путешествие в поисках исцеления. Он оказывается в загадочной стране, где идет ожесточенное противостояние Железного города, которым правит госпожа Эбоси, и обитателей Древнего Леса. Там Аситака встречает Принцессу Мононоке — приемную дочь богини-волчицы и повелительницу зверей, которая пытается спасти от людей лес и обитающий в нем Дух Леса, который предстает в виде прекрасного оленя. Теперь исход битвы между людьми и лесными духами зависит именно от них.

На момент создания «Принцесса Мононоке» была самым дорогим аниме в истории, её бюджет составлял $23,5 млн. Картина была с восторгом встречена и критиками, и зрителями, что отразилось на её сборах — в прокате фильм собрал $150 млн. “Принцесса Мононоке” обрела такой успех не только благодаря кропотливо созданной анимации, каждый кадр которой Миядзаки утверждал лично, но и благодаря универсальности истории — зрителю совсем необязательно разбираться в японской культуре, чтобы проникнуться показанными на экране событиями.

В истории «Принцессы Мононоке» заложено множество глубоких тем, которые волновали Хаяо Миядзаки. Основная и сюжетообразующая — противостояние человека и природы, остающееся актуальным на протяжении всей истории человечества. Желание человека улучшать условия своей жизни, добывая металл, древесину и прочие необходимые ресурсы, заставляет его наносить природе непоправимый вред. Боясь бедности и смерти, человек продолжает жестоко относиться к Лесу и его обитателям — животным, духам, богам. Но те умеют защищать родные земли и отвечать обидчикам, отвечать кровожадно. Считая человека захватчиком, жители Леса вступают с ним в войну за собственный дом.

Изначально главными источниками вдохновения Миядзаки при создании «Принцессы Мононоке» стали его собственная однотомная манга «Путешествие Сюны» и картина Акиры Куросавы «Семь самураев». К моменту начала работы у Хаяо Миядзаки не было готового итогового сценария картины. Он утверждал, что продвигается по сюжету наощупь. В ходе работы некоторые изначально задуманные персонажи были удалены, а сюжетные арки изменены. Финальная версия фильма сильно отличалась не только от начальных набросков автора, но и от предыдущих работ студии. К примеру, в «Принцессе Мононоке», в отличие от прошлых картин Ghibli, встречаются гораздо более детализированные и реалистичные сцены схваток. Пойдя на такой шаг, студия намеренно хотела разрушить устоявшийся образ и открыть новую страницу истории.

Также «Принцесса Мононоке» стала первым проектом студии, в создании которого применялась техника CG. В основном она применялась для создания движущихся 3D моделей и совмещения слоёв в кадре. Создатели картины даже обратились за помощью в Microsoft, чтобы те разработали для них специальную программу для работы с изображением. В итоговой версии фильма было использовано около ста кадров, сделанных при помощи компьютера.

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