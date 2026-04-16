В сети состоялась премьера трейлера военной драмы «Отец»

Фильм вошел в основной конкурс 48-го Московского международного кинофестиваля. Картину представят режиссёр Павел Иванов, генеральный директор ON Студии и директор по производству контента онлайн-кинотеатра «КИОН» Максим Филатов, исполнитель главной роли Илья Шакунов, продюсер Татьяна Яковенко, а также актеры Владислав Тирон, Никита Тарасов и другие.

Также, в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля состоялись пресс-конференция и пресс-показ фильма.

Картину представили режиссер Павел Иванов, продюсер Татьяна Яковенко, оператор Никита Рождественский, а также актеры Егор Абрамов и Алина Дулова.

Отец» – пронзительная военная драма об отцовской любви, которая оказывается сильнее смерти. Сибирский охотник Гавриил и молодой лейтенант Семён – отец и сын, разлученные войной, но связанные друг с другом сильнее, чем когда-либо.

«Что должен сделать отец для своих детей? Помочь советом, направить и даже пожертвовать собой. Отправиться в самое пекло войны, чтобы спасти своего ребёнка», – рассказал режиссер Павел Иванов.

«Я думаю, что это в первую очередь фильм о простых людях, о советских людях, которые, выполняя свой долг, пошли защищать Родину и стали героями войны. Для нас самое главное – это, конечно, прежде всего человеческая история. В нашей картине найден этот баланс человеческой истории и экшена», – подчеркнула продюсер Татьяна Яковенко.

«Эта история лично для меня, как для актрисы, про свет и про что-то очень важное, к чему ты думал, что не готов, а оказывается, ты уже готов. Эти изменения всегда идут через трудности. Но раз эти изменения тебе дались, значит их нужно проанализировать и стать сильнее», – поделилась актриса Алина Дулова.

Съемки фильма проходили в Волгоградской области – в степях и оврагах, где в 1942-м шли бои под Сталинградом. Оператор Никита Рождественский, для которого это была далеко не первая военная картина, признался, что в этот раз сознательно отказывался от съемок войны, но сценарий «Отца» его покорил.

«Я увидел в этом историю человеческую. Я всё пытался, чтобы стрельбы, пальбы и взрывов было как можно меньше. И человеческое осталось», – отметил Рождественский.

Производством занимались продюсерская кинокомпания «Киномир» и онлайн-кинотеатр «КИОН» при поддержке Министерства культуры РФ.