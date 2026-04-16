Выставку Музея Победы о геноциде советского народа увидят в зарубежных странах

Музей Победы демонстрирует мультимедийную выставку «Трагедия народов» в зарубежных странах. Акция реализуется совместно с Россотрудничеством и приурочена ко Дню памяти жертв геноцида советского народа.

«В этом году 19 апреля впервые будет отмечается новая памятная дата — День памяти жертв геноцида советского народа. В этот день в 1943 году в СССР был издан указ о преследовании и наказании фашистов и их пособников, виновных в убийствах и истязаниях советского мирного населения и пленных красноармейцев. Документ зафиксировал свидетельства системной политики нацистов по уничтожению мирных жителей Советского Союза», — отметили в Музее Победы.

Выставка музея на Поклонной горе «Трагедия народов» посвящена памяти советских граждан, пострадавших от нацистской агрессии и оккупационной политики, памяти замученных в гетто и концлагерях, угнанных на принудительные работы в Германию и сопредельные страны. В экспозиции представлены более 100 оцифрованных печатных раритетов из фондов Музея Победы — репортажные фотографии военных корреспондентов, документы, плакаты, листовки, фронтовые рисунки и работы послевоенных художников, свидетельствующие о преступлениях нацистов.

«В первую очередь мы должны помнить и знать две вещи. Первое, что планы геноцида у нацистской Германии существовали, и она приступили к их осуществлению. И второе, что Красная Армия и весь советский народ своим героическим подвигом этот геноцид остановил. Возможно, что геноцид, который нацисты планировали на оккупированной территории Советского Союза по отношению к нашему народу, — это крупнейший остановленный геноцид в мировой истории», — подчеркнул член Ученого совета Музея Победы, руководитель Комиссии по изучению геноцидов и военных преступлений Российского военно-исторического общества, директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев.

До конца апреля выставка будет демонстрироваться в Русских домах в Брюсселе (Бельгия), Ташкенте (Узбекистан), Худжанде (Таджикистан), Дакке (Бангладеш), а также в Национальном музее Южной Осетии в Цхинвале, Университете Виго (Испания), Пакистанском национальном совете искусств в Исламабаде (Пакистан).

Мультимедийная экспозиция будет представлена на русском, испанском и английской языках.

Кроме того, выставка московского Музея Победы будет демонстрироваться на площадках культурных учреждений России в рамках Международного проекта «Территория Победы».