Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойWWNEWSСтудентка АГУИККИ получила Гран-при Kazakhstan Fashion Week

Студентка АГУИККИ получила Гран-при Kazakhstan Fashion Week

By T1
73
Фото: Пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве

Студентка Арктического государственного института культуры и искусств Сандаара Порохонько получила Гран-при по итогам конкурсной программы 38-го сезона Kazakhstan Fashion Week, который завершился в Алматы.

В рамках мероприятия были представлены коллекции дизайнеров из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Грузии, Германии, Азербайджана и России. Всего на подиуме показали 33 коллекции, объединённые темой «Культурный код и наследие».

Сандаара Порохонько представила авторскую коллекцию, подготовленную под руководством преподавателя кафедры дизайна АГУИККИ Лилианы Алексевой. Работа была представлена в конкурсной программе и получила высшую оценку жюри.

В финал Kazakhstan Fashion Week также вышли Лилиана Алексеева и студентка третьего курса Валерия Осокина. Они стали представителями Якутии и России, прошедшими отбор для участия в очной программе мероприятия.

Подготовка к участию велась с января 2026 года и включала разработку эскизов и создание коллекций для очной презентации. Работы участников были представлены на площадке Kazakhstan Fashion Week в Алматы.

Арктический государственный институт культуры и искусств осуществляет подготовку специалистов в сфере креативных индустрий на Дальнем Востоке. Участие студентов и преподавателей в международных профессиональных мероприятиях является частью образовательного процесса.

Предыдущая статья
В сети состоялась премьера трейлера военной драмы «Отец»
Следующая статья
Анна Уколова расследует самое абсурдное преступление в сериале «Где лифт?»

Новое в рубрике