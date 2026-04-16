Студентка АГУИККИ получила Гран-при Kazakhstan Fashion Week

Студентка Арктического государственного института культуры и искусств Сандаара Порохонько получила Гран-при по итогам конкурсной программы 38-го сезона Kazakhstan Fashion Week, который завершился в Алматы.

В рамках мероприятия были представлены коллекции дизайнеров из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Грузии, Германии, Азербайджана и России. Всего на подиуме показали 33 коллекции, объединённые темой «Культурный код и наследие».

Сандаара Порохонько представила авторскую коллекцию, подготовленную под руководством преподавателя кафедры дизайна АГУИККИ Лилианы Алексевой. Работа была представлена в конкурсной программе и получила высшую оценку жюри.

В финал Kazakhstan Fashion Week также вышли Лилиана Алексеева и студентка третьего курса Валерия Осокина. Они стали представителями Якутии и России, прошедшими отбор для участия в очной программе мероприятия.

Подготовка к участию велась с января 2026 года и включала разработку эскизов и создание коллекций для очной презентации. Работы участников были представлены на площадке Kazakhstan Fashion Week в Алматы.

Арктический государственный институт культуры и искусств осуществляет подготовку специалистов в сфере креативных индустрий на Дальнем Востоке. Участие студентов и преподавателей в международных профессиональных мероприятиях является частью образовательного процесса.