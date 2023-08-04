В сети вышел первый тизер-трейлер сериала «Бар “Один звонок”» из линейки KION Originals, который выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION в этом году. Исполнителями главных ролей стали Данила Козловский и Александр Ильин. Роли в истории о загадочном баре, из которого за необычную плату можно позвонить близкому умершему человеку, также сыграли Кай Гетц, Максим Виторган, Оксана Акиньшина, Полина Ауг, Серафима Гощанская и Егор Шип.

Следователь Андрей Морозов (Александр Ильин) занимается поисками Вити (Кай Гетц), пропавшего сына своей жены, которая лежит в коме. Все улики ведут Морозова к таинственному бару «Один звонок», который то исчезает, то появляется в разных местах, оставляя за собой тела убитых. Заведением управляет бармен (Данила Козловский), не просто миксующий коктейли и отпускающий циничные реплики, но и помогающий посетителям позвонить умершим. Однако плата за звонок смертельно опасна – каждому позвонившему придется сыграть в «русскую рулетку». В таинственное заведение заходят разные люди со своими проблемами: красотка Жанна, которая хочет избавиться от состоятельного мужа; юрист Макс, который с возрастом так и не сумел сепарироваться от матери; блогер Сэм, которому еще предстоит понять, какие у него дела с потусторонним миром. Сериал снят в жанре мистического детектива и пронизан драматическим саспенсом, а также черным юмором харизматичного бармена. При этом «Бар “Один звонок”» – сериал с мощным философским посылом о том, как важно находить в себе силы отпускать прошлое, и о цене, которую люди готовы платить за то, чтобы смириться с неизбежным и найти успокоение.

«Бар “Один звонок”» – совместный проект KION и студии «DK ENTERTAINMENT».

Режиссером проекта стал Сергей Филатов (сериал «Оливье и роботы», короткометражный фильм «Слезы капали в фо-бо»). У «Бара «Один звонок» большая авторская группа, в которую вошли Александр Фомин («Молодой человек»), комик Ярослава Тринадцатко (это ее сериальный дебют), Сергей Левитан («Бесит»), Юрий Голайдо и Алексей Зотов («Свадьба в сети») и другие сценаристы. Роли в проекте сыграли Максим Виторган, Оксана Акиньшина, Полина Ауг, Егор Шип, Кай Гетц, Павел Ворожцов, Антон Кузнецов, Иван Макаревич и др.

В ролях: Данила Козловский, Александр Ильин, Максим Виторган, Оксана Акиньшина, Полина Ауг, Егор Шип, Кай Гетц, Серафима Гощанская, Марина Ворожищева, Олег Рязанцев, Артем Осипов, Павел Ворожцов, Ангелина Пахомова, Денис Самойлов, Антон Кузнецов, Иван Макаревич, Елена Морозова. Авторы сценария: Александр Фомин, Сергей Левитан, Андрей Орлов, Михаил Осипов, Ярослава Тринадцатко, Алексей Артёмов, Александр Иштриков, Юрий Голайдо, Алексей Зотов.

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