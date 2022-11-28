Уикенд документальных фильмов, в рамках проекта «Страна.DOC», пройдет по городам России

Со 2 по 4 декабря в кинотеатрах сетей «КАРО» и «Формула Кино / Синема Парк» пройдут показы российских документальных фильмов в рамках проекта «Страна.DOC» – инициативы, развивающей кинотеатральный прокат документального кино при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В эти дни в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге состоятся показы фильмов «Пелевин» о главном российском писателе современности, «Рок за гранью» о феномене «русского рока», «Крым небесный» – портрет Крыма с высоты птичьего полета – и «Руками» о людях рабочих профессий из разных уголков нашей Родины.

Константин Нафиков, продюсер: «Мы планируем регулярно проводить подобные уикенды, чтобы, во-первых, приучить зрителя смотреть документальное кино в кинотеатрах, а во-вторых, дать ему такую возможность на постоянной основе. Мы не устаем благодарить всех наших партнеров, поддержавших проект – Министерство культуры Российской Федерации, все киносети и отдельные кинотеатры, студии и компании».

«Пелевин»

Документальное исследование жизни главного мистификатора российской литературы и одного из самых успешных современных писателей Виктора Пелевина, более двадцати лет не появлявшегося на публике. С помощью изучения архивов и баз данных и интервью знавших его людей автор фильма погружается в мир героя и выстраивает хронологию удивительной жизни писателя.

91 мин, Россия, 2022, реж. Р. Чепель, 16+. Производство: Студия «Амурские волны» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Прокат проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

«Рок за гранью»

«Рок за гранью» — документальный срез эпохи, феномен Русского рока и его влияние на умы и души людей в период застоя и распада СССР. Центральные герои: Виктор Цой, Борис Гребенщиков и Сергей Курёхин. Специально для фильма жизнь и творчество этих героев анализируют эксперты: художник, музыкант, человек-легенда Сергей Бугаев «Африка», художник, писатель и режиссер Виктор Тихомиров, а также продюсер «знаменитая американка» Марина Алби. С каждым из них ведет пристрастный, живой разговор режиссер фильма Сергей Дебижев. Бугаев, Тихомиров и Алби хорошо знали Цоя, Гребенщикова и Курехина в самые главные периоды их жизни. Создатели картины ярко показывают атмосферу окутавшую страну и необычное поведение молодых людей, слушающих героическое «Кино», странный «Аквариум» и жесткую «Поп-механику».

80 мин, Россия, 2021, реж. С. Дебижев, 16+. Производство: Кинокомпания «ДВА КАПИТАНА» при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Прокат проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

«Крым небесный» (режиссёрская версия с авторской озвучкой)

«Крым небесный» – это фильм-зрелище, рассказывающий об удивительном уголке Земли, в котором из синергии четырех стихий рождается новая – Крым. Фильм о его особой магии и уникальном предназначении. Об удивительных людях и фантастической природе. О космических пейзажах и древних культурах. О глубине истории и высоте духа. Фильм участвовал в документальной конкурсной программе Московском международном кинофестивале в 2020 году, а также получил приз за лучшую операторскую работу на фестивале «Радонеж».

85 мин, Россия, 2022, реж. С. Дебижев, 6+. Производство: Кинокомпания «ДВА КАПИТАНА» при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Прокат проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

«Руками»

Фильм, снятый в разных уголках России — в Сибири, на Урале, на Алтае и в центральной части, повествует о людях, чьи руки ежедневно создают главные составляющие жизни на планете. И это не только материальная основа нашего мира из металла, бетона или дерева, но и то, что дарит нашей жизни смысл, вдохновляет и вселяет в нас надежду. За героями фильма — слесарем и рыбаком, сталеваром и фермером, мебельщиком и анестезиологом — следит режиссёр фильма, который неожиданно из наблюдателя сам становится создателем.

68 мин, Россия, 2022, реж. Е. Григорьев, 16+. Производство: Кинокомпания «Первое Кино» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Прокат проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

СТРАНА.DOC — проект, направленный на развитие кинотеатрального проката российского документального кино. Объединяет ведущие киностудии страны, прокатные компании, кинотеатры и киносети, в которых будут регулярно показываться и обсуждаться документальные фильмы. На сегодняшний момент проект поддерживают сети кинотеатров «КАРО» и «Синема 5», объединенная киносеть «Формула кино» / «Синема парк», более 20 несетевых кинотеатров, киностудия им. М. Горького, студия «Амурские волны», кинокомпании «Два Капитана» и «Первое Кино». Информационными партнерами выступили портал Культура.РФ, Кино-Театр.Ру, проект ВК Видео, 78 телеканал и Известия. Начиная с конца октября премьеры, показы и обсуждения с участием съемочных групп пройдут в более чем 50 кинотеатрах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Хабаровске и других городах.

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