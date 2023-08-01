Веб-сериал «Про людей и про войну» получил приз Берлинского фестиваля

Веб-сериал о Великой Отечественной войне «Про людей и про войну» получил свою юбилейную 15-ую иностранную награду, став лучшим в номинации «Короткометражные фильмы» на BERLIN TV SERIES FESTIVAL. Проект создается с 2020 года при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Берлинский международный фестиваль сериалов прошел в седьмой раз, собрав на своей площадке профессионалов мирового телевидения и кинематографа, артистов и лидеров медиаиндустрии.

«Про людей и про войну» – редкий проект, который оценен и зрителями, судя по миллионным просмотрам в социальных сетях, и профессиональным сообществом на мировых и российских фестивалях. Надеемся, что веб-сериал за рубежом посмотрят не только критики и профессионалы, но и обычные зрители – тем более, что одна из серий получила шанс появиться на крупных западных платформах. Это один из тех сериалов, который вызывает очень разные и сильные эмоции у аудитории и точно найдет отклик в любой стране», отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

«Берлинская награда – пятнадцатая в нашей копилке призов иностранных смотров. Это уже весомая цифра, и верный признак того, что короткие фильмы «Про людей и про войну» вызывают интерес не только у соотечественников, но и в международном сообществе.

Вместе с Институтом развития интернета мы делаем большое дело, продвигая наши национальные идеи и ценности через барьеры исторически сложившихся событий и культуру «отмены». Например, на недавнем кинофестивале в Стамбуле (ARUFF) мы лично участвовали в показе одного из фильмов цикла - «Артист», общались с жюри и зрителями из разных стран, которые задавали множество вопросов и с теплотой приняли новеллу», – отмечает продюсер веб-сериала «Про людей и про войну» Анна Чижова.

Ранее проект получил признание на фестивалях в Лондоне, Сингапуре, Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро, Риме и т.д., а также завоевал более 30 призов российских киносмотров.

Примечательно, что благодаря награде Берлинского фестиваля сериалов один из фильмов проекта – «Артист» – получил возможность распространения в Amazon Video Store, Apple TV и Google Play Store в течение двух лет.

На данный момент команда проекта продолжает съемки третьего сезона – новые серии выйдут осенью на одноименных каналах веб-сериала.

Сборник коротких историй «Про людей и про войну» – это трагические, героические и даже ироничные случаи, которые случались с людьми в военные годы. Материалом для первого сезона послужили свидетельства ветеранов, второй сезон построен на зрительских письмах с историями их родственников, прошедших Великую Отечественную. В основе третьего сезона – воспоминания очевидцев, испытавших на себе тяготы военного времени.

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