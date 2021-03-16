Выставка графики Альбрехта Дюрера открывается в Государственном историческом музее

30 марта 2021 года в Государственном Историческом музее открывается выставка графических работ Альбрехта Дюрера. Пинакотека Тозио Мартинего в Брешии – одно из известнейших художественных собраний Европы, обладатель живописных работ не только итальянских мастеров XIII-XVIII веков, но и представителей Нидерландов (Рембрандта).
Альбрехт Дюрер. Меланхолия (Меланхолия I). Германия, Нюрнберг. 1514 г. Бумага без водяных знаков; гравюра резцом. Пинакотека Тозио Мартинего
Нельзя не сказать и об обширной коллекции графического искусства, начало которой положил кардинал Анджело Мария Квирини. Одно из лучших собраний графики Альбрехта Дюрера находится именно там. Более 120 гравюр виднейшего немецкого представителя Северного Возрождения из собрания Пинакотеки, а также предметы декоративно-прикладного искусства XV-XVI‑х веков, произведенные в Германии из собрания ГИМ, можно будет увидеть в залах музея. Отдельным разделом предстанет серия «Апокалипсис», созданная художником в 1498 году после путешествия по Италии. Кроме этого, на выставке впервые будут представлены гравюры мастера из собрания Государственного Исторического музея.
Выставка продлится до 28 июня 2021 года.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.