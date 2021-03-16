Выставка графики Альбрехта Дюрера открывается в Государственном историческом музее

30 мар­та 2021 года в Госу­дар­ствен­ном Исто­ри­че­ском музее откры­ва­ет­ся выстав­ка гра­фи­ческих работ Аль­брех­та Дюре­ра. Пина­ко­те­ка Тозио Мар­ти­не­го в Бре­шии – одно из извест­ней­ших худо­же­ствен­ных собра­ний Евро­пы, обла­да­тель живо­пис­ных работ не толь­ко ита­льян­ских масте­ров XIII-XVIII веков, но и пред­ста­ви­те­лей Нидер­лан­дов (Рем­бранд­та).

Аль­брехт Дюрер. Мелан­хо­лия (Мелан­хо­лия I). Гер­ма­ния, Нюрн­берг. 1514 г. Бума­га без водя­ных зна­ков; гра­вю­ра рез­цом. Пина­ко­те­ка Тозио Мартинего

Нель­зя не ска­зать и об обшир­ной кол­лек­ции гра­фи­че­ско­го искус­ства, нача­ло кото­рой поло­жил кар­ди­нал Андже­ло Мария Кви­ри­ни. Одно из луч­ших собра­ний гра­фи­ки Аль­брех­та Дюре­ра нахо­дит­ся имен­но там. Более 120 гра­вюр вид­ней­ше­го немец­ко­го пред­ста­ви­те­ля Север­но­го Воз­рож­де­ния из собра­ния Пина­ко­те­ки, а так­же пред­ме­ты деко­ра­тив­но-при­клад­но­го искус­ства XV-XVI‑х веков, про­из­ве­ден­ные в Гер­ма­нии из собра­ния ГИМ, мож­но будет уви­деть в залах музея. Отдель­ным раз­де­лом пред­ста­нет серия «Апо­ка­лип­сис», создан­ная худож­ни­ком в 1498 году после путе­ше­ствия по Ита­лии. Кро­ме это­го, на выстав­ке впер­вые будут пред­став­ле­ны гра­вю­ры масте­ра из собра­ния Госу­дар­ствен­но­го Исто­ри­че­ско­го музея.

Выстав­ка про­длит­ся до 28 июня 2021 года.

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