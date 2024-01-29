В Симферополе отреставрируют доходный дом начала ХХ века

Государственная строительная экспертиза Республики Крым выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом братьев Левитанов». Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).

Участок, на котором располагается здание доходного дома, перешел во владение братьев Левитанов-Яновских в начале 1900-х годов, а в 1910-1911 годах они построили существующее по сей день двухэтажное здание в стиле эклектики с преобладанием модерна. В начале ХХ века в здании располагался клуб, а в годы Первой мировой войны там оборудовали госпиталь для раненых солдат. В 60-80-х годах ХХ века в доходном доме располагались филиалы Севастопольского приборостроительного и Днепропетровского инженерно-строительного институтов. В настоящее время в здании находится Симферопольская детская музыкальная школа № 1 им. С.В. Рахманинова.

В целях сохранения объекта культурного наследия регионального значения утвержденная экспертами документация предполагает проведение противоаварийных работ. Проект предусматривает разбор завалов и крупногабаритных обломков, а также ликвидацию мусора, укрепление несущих конструкций.

Застройщик – МКУ Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым. Проектировщик – ООО «Виктория».