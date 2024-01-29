многодетство

Семья Герасимовых большая и дружная. Архитектор Павел, отец пятерых детей, мечтает о шестом. Мешает счастью только теснота московской квартиры. Вдохновленный этой болью Павел разрабатывает жилой комплекс для многодетных семей. Идея ЖК «Ковчег» нравится девелоперу, но только как способ привлечь внимание к проекту. Перед Павлом стоит выбор: увеличить свою жилплощадь, обманув таких же, как он, бедолаг, либо пойти на конфликт с очень серьезным человеком. Семья понимает, что не способна на сделки с совестью, продает квартиру и уезжает из города. Они селятся в старом доме, где жили предки Павла, и решают своими руками построить свой «Ковчег». Жизнь семьи становится настоящим приключением!

На одну из ролей — жительницы деревни Завражье, колоритной местной запевалы — режиссер позвал Надежду Бабкину, с которой уже работал в театре «Русская песня» над спектаклями «Калина красная» и «Горько!». «Работать с Ромой — одно удовольствие, — делится Надежда Бабкина. — Тем более, это моя мечта — шагнуть с театральной сцены на съемочную площадку. А уж когда я узнала, что моя героиня — простая деревенская женщина, счастью не было предела. Я сама из деревни, я знаю этих людей, поэтому в кадре старалась не играть, а просто жить. Съемки проходили в Тверской области в настоящей деревне и, более того, в настоящем жилом, а не выстроенном специально, доме. Хозяева дома приняли нашу компанию тепло и радушно, как близких родственников, все время были на площадке и за процессом наблюдали с гордостью и любопытством. Моя героиня, по задумке режиссера, должна была спеть что-то под собственный аккомпанемент на баяне. Буквально пару куплетов. Я выбрала песню из 33 куплетов, и, надо признаться, так увлеклась, что пропела их все, несмотря на команду режиссера “стоп”. Мне в кадре приходилось и навоз в тачке возить, и в огороде копаться… Но этим меня не напугать — работать руками я с малых лет приучена».

Актрису Полину Лазареву, продолжательницу известной актерской династии, внучку Светланы Немоляевой и Александра Лазарева старшего, сценарий «Многодетства» тронул своей теплотой, добротой и юмором. «Это то, чего так сильно не хватает в наше тревожное время, — уверена актриса. — Наш сериал — о многодетной семье, в нем много приключений, трудностей и препятствий, которые герои преодолевают, опираясь на поддержку друг друга. У меня замечательные партнеры, очень талантливые дети, а снимали мы большую часть сцен в потрясающих локациях в Тверской области. Надеюсь, результат нашей работы понравится зрителю и та любовь, которая царила на площадке, отразится на пленке и согреет и детей, и взрослых».

А Нелли Уварова в этот раз удивит зрителя комедийной ролью провинциального участкового.

Ранее о сериале рассказывали:

«Семья Герасимовых — это семь “я”, объединенных любовью. На мой взгляд, эта история сможет раскрыть зрителю силу большой дружной семьи и, возможно, даже вдохновить на создание собственной. У меня замечательная семья, трое детей, но чем старше они становятся, тем больше осознаешь, что хочется еще больше. Детства много не бывает», — рассказывал креативный продюсер проекта, генеральный продюсер и сооснователь онлайн-кинотеатра START Алексей Троцюк.

«Толстой сказал, что все счастливые семьи похожи друг на друга — а это не совсем так. Наша счастливая многодетная семья — особенная, и счастлива по-особенному, по-своему. Съемки проходили очень бодро, материала много, кастинг замечательный. Всегда здорово, когда в проекте участвуют актеры разных поколений. Старшие, в хорошем смысле, учат жизни младших, младшие учатся и немного иронизируют над старшими. Возникает такая семейная уютная атмосфера на площадке, у нас было как раз так, и это очень приятно», — делился режиссер Роман Самгин.

Фото — онлайн-кинотеатр START