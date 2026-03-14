В Якутске прошла международная миссия Creative Yakutia Source

Трехдневная реверсная бизнес-миссия «Creative Yakutia Source» открылась в столице республики. Мероприятие призвано стать мостом для выхода якутской креативной экономики на зарубежные рынки. В течение трех дней предприниматели региона, работающие в сфере творческих индустрий, представят свою продукцию потенциальным покупателям из пяти стран. Ожидается, что результатом бизнес-миссии станут контракты на экспорт якутского кино, видеоигр, одежды и ювелирных изделий.

В составе иностранной делегации — ведущие игроки из Беларуси, Монголии, Казахстана, Турции и Китая. Среди гостей — заместитель генерального директора киностудии «Беларусьфильм» Александр Гостев, президент Гильдии продюсеров Монголии Онондорж Дашдондог, президент Альянса креативных индустрий Казахстана Давид Туганов, основатель турецкого ювелирного бренда Elena Muhacir Jeweller Елена Мухаджир, руководитель китайской компании Evenki Sun Girl Cultural Development Co. Ltd. Ай Цзима.

В отличие от традиционных бизнес-миссий, формат «реверсной» означает, что иностранные гости приезжают к местным производителям. Это позволяет якутским креаторам провести переговоры и заключить контракты, не покидая пределов республики.

«Мы проводим бизнес-миссию для поддержки малого и среднего предпринимательства в направлениях кино, геймдева и моды. Заявился 41 участник. Здесь развернется площадка для презентаций продуктов, двусторонних деловых переговоров и подписания экспортных контрактов», — рассказала руководитель Центра поддержки экспорта Якутии Марина Сукуева.

Программа миссии разделена на отраслевые треки. Первые два дня посвящены B2B-переговорам и презентациям якутских команд в сфере кино, видеоигр и моды. Для иностранных гостей также организованы закрытые показы якутских фильмов.

Кульминацией деловой программы стало «Фэшн-превью» в Центре студенческих инициатив СВФУ. Ведущие бренды и дизайнеры Якутии — «Киэргэ», «Саха Таас», Марфа Федорова, Сергей Грей, Надежда Докторова и другие — представят свои новые коллекции международным байерам.

Организаторами миссии выступают Центр поддержки экспорта Республики Саха (Якутия) и Корпорация развития Якутии при стратегическом содействии Министерства внешних связей региона. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

По оценкам организаторов миссии, объем несырьевого экспорта Якутии за последний год вырос в два раза за счет креативных индустрий, в частности. Ведущими отраслями стали кино, мода и геймдев.