В «Сириусе» состоится юбилейный вечер Московского государственного академического симфонического оркестра

10 апреля в 19:00 в Парке науки и искусства «Сириус» состоится концерт Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО), посвященный 80-летию коллектива. За дирижерским пультом – маэстро Димитрис Ботинис.

«Одной из премьер нового концертного сезона станет выступление прославленного Московского государственного академического симфонического оркестра. Коллектив подарит нашим слушателям уникальную возможность – посетить праздничный концерт в честь его юбилея в текущем году. Наравне с жителями и гостями «Сириуса» этим может похвастаться лишь столичная публика», – сказал Ханс-Йоахим Фрай, художественный руководитель Фонда «Талант и успех».

13 апреля Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО) отпразднует свое 80-летие. По торжественному случаю коллектив подготовил две программы, одну из которых представит в Парке науки и искусства «Сириус». За дирижерским пультом – художественный руководитель и главный дирижер Новосибирского академического симфонического оркестра, лауреат премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры 2020 года Димитрис Ботинис.

«Совместно с МГАСО мы представим прекрасную программу из произведений Прокофьева и Рахманинова – главного юбиляра этого года. Концерт частично посвящен 150-летию со дня рождения выдающегося композитора», – отметил маэстро.

Откроет вечер знаковое сочинение Сергея Рахманинова – оркестровая сюита «Симфонические танцы». Произведение, завершившее творческий путь великого композитора, по признанию самого автора, было лучшим из всех его сочинений. В сюите отчетливо слышны мотивы средневековой секвенции Dies Irae и церковной музыки, увлечение которой Рахманинов сохранил до конца своих дней.

Во втором отделении прозвучит один из самых известных балетных шедевров – музыка из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. Будут исполнены знаменитые фрагменты: «Монтекки и Капулетти», «Джульетта-девочка», «Патер Лоренцо», «Танец», «Ромео у Джульетты перед разлукой», «Маски», «Гибель Тибальда».

Накануне МГАСО выступит с участниками и лауреатами Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие» на финальном этапе и церемонии закрытия конкурса.

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