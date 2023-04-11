Выставка «Африка. Чувство цвета» открывается в Государственном музее Востока

12 апреля 2023 года в Государственном музее Востока откроется масштабная выставка «Африка. Чувство цвета», где будет представлено более 60 музейных предметов из коллекции Музея Востока. Основную часть экспозиции займут живописные работы, дополненные керамикой.

Выставка посвящена конголезской художественной школе Пото-Пото, мастера которой работали на переломе двух эпох — периода колониализма и нелегкого процесса обретения страной независимости. В коллекции Музея Востока хранятся живописные полотна и керамические изделия ведущих представителей школы, переданные в дар музею после череды выставок конголезского искусства, которые проходили в 1970-1980-х гг.

Школа живописи Пото-Пото, основанная французским художником и этнографом Пьером Лодсом в Браззавиле (Республика Конго) в 1951 году, не была первой школой живописи на африканском континенте, но, безусловно, стала самой известной. Работы ее мастеров представляют собой одну из интереснейших частей африканской коллекции Музея Востока, отражая в основном творчество ведущих художников «первой волны» существования школы Пото-Пото.

К началу шестидесятых годов XX в. колониальная политика переживает кризис, возникает необходимость в диалоге с африканскими культурами. Закономерным отражением этого процесса и стало творчество мастеров художественной школы Пото-Пото. Наряду с чисто практическими задачами — представить возможность развития художественных способностей (в европейском ключе) у конголезцев, предоставить им возможность выйти на художественный рынок и извлекать прибыль, это явление можно рассматривать как этнографический «эксперимент»: обучаться могли все желающие, а реализация самобытности африканских художников происходила в рамках чуждой им живописной художественной традиции.

Единственный метод обучения, который отстаивал Пьер Лодс — принцип laissez-faire т.е. невмешательства в творческий процесс. Он видел своей задачей лишь предоставление ученикам технических средств — холстов, красок и кистей, а также обучение студентов школы особенностям работы маслом, дальнейшее же — выбор сюжета, композиция, колорит — предоставлялось им самим.

Художники, работавшие интуитивно, без изначально заданных параметров использования гармонических цветовых сочетаний, организации композиции, ритмического соответствия частей изображения стремились делать свои произведения выразительными в том духе, что соответствовал их собственным представлениям. Лучшие из работ школы Пото-Пото отмечены интуитивным, индивидуальным чувством прекрасного каждого мастера и их как общности — почему стиль школы и стал столь узнаваем.

Выставка работает до 9 июля 2023 года.

Ж. Буйла. Три конголезски. Начало 1970-х годов. Холст, смешанная техника. Государственный музей Востока

Ж. Зигома. Возвращение с поля. Начало 1970-х годов. Холст, темпера. Государственный музей Востока

Ф. Илоки. Композиция. 1960-е годы. Холст, масло. Государственный музей Востока

Ф. Илоки. Рыбы. Начало 1970-х годов. Холст, краски. Государственный музей Востока

Ф. Илоки. Рынок. 1960-е годы. Холст, масло. Государственный музей Востока

Ф. Илоки. Четыре птицы. 1960-е годы. Холст, гуашь. Государственный музей Востока

Е. Мокко. Ваза «Рыбы». 1960-е годы. Керамика, глазурь, роспись. Государственный музей Востока

Е. Мокко. Тарелка настенная «Охотники». 1960-е годы. Керамика, глазурь, роспись. Государственный музей Востока

Нгазанья. Рынок. Художественная школа Пото-Пото. Республика Конго, г. Браззавил. Начало 1970-х годов

М. Нгандо. Маска Мбулу-Нгулу. Начало 1970-х годов. Госдуарственный музей Востока





А. Обмала. Ритуальный танец. 1970. Холст, краски. Государственный музей Востока

Н. Ондонго. Женщины. 1960-е годы. Холст, краски. Государственный музей Востока

Н. Ондонго. Рынок. 1980. Холст, масло. Государственный музей Востока

Н. Ондонго. Танец. 1960-е годы. Х/б ткань, темпера. Государственный музей Востока

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