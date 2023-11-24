В социальных сетях обсуждают Лауру Диво — русскую Леди Гагу

Певица Лаура Диво и её музыкальный проект КИБЕРБАЛ презентовали кавер на знаменитый хит американской певицы Lady Gaga «Poker Face».

Видео было записано в преддверии выхода телевизионного проекта «Ярче звёзд» на ТНТ, в котором артистка перевоплотилась в голливудскую поп-диву. «Уверена, что в своем авторском творчестве я откроюсь перед слушателями с новой и неожиданной стороны, а пока познакомлю вас с героиней, которая вдохновляла меня на протяжении многих лет», - рассказывает Лаура.

Зрители отметили вокальное мастерство и притягивающую таинственность исполнительницы. По словам некоторых подписчиков, Лаура Диво превзошла Гагу и придала песне новое уникальное звучание. «Харизма и сексуальность!» - пишут слушатели под видеороликом.

КИБЕРБАЛ - концептуальный проект, участники которого даже кавер-видео наполняют своими идеями и элементами своей метавселенной. На видео с артисткой взаимодействуют персонажи-«монстрики», сопровождающие Лауру повсюду и являющиеся загадочной неотъемлемой частью мифологии этого коллектива, а в данном ролике - органичным дополнением к содержанию композиции. В тексте песни с помощью двусмысленных выражений обыгрывается тема родственности секса и азартной игры.

В исполнении Lady Gaga композиция «Poker Face» достигла мирового успеха и долгое время возглавляла хит-парады в более чем 20 странах, была номинирована в нескольких номинациях на 52-й премии «Грэмми».