Дэя представила новый клип «Под сияньем луны» – интрига в коротком метре!

Дэя приготовила своим поклонникам долгожданный подарок: 16 ноября увидел свет новый клип певицы на одноимённый сингл «Под сияньем луны». Это очень необычная работа, своеобразный интригующий, атмосферный любовный триллер с ироничным, неожиданным финалом.

Вот, что говорит об этом сама Дэя:

«Практически все мои песни о любви. О любви разной: неразделённой, романтичной, осмысленной и не очень… Но эта песня – особенная! Здесь любовь предстаёт захватывающей, мистической и даже, отчасти – провокационной. Это любовь - невероятное приключение, любовь-игра, любовь-квест с непредсказуемым исходом. И великолепный клип снят именно в таком ключе. Спасибо талантливому режиссёру и его потрясающей команде! Для нас работа с ними стала настоящим открытием!», – признаётся певица.

Песня была написана известным создателем модных хитов Анатолием Алексеевым, режиссёром клипа выступил неподражаемый мастер кадра Рустам Романов, известный своими яркими и стильными, выделяющимися характерным почерком работами для Тимати, NILETTO, Николая Баскова, Стаса Михайлова, Джигана и многих других.

«С Дэей мы работали впервые. Удивительно, но с ней было невероятно легко! Несмотря на молодость, она оказалась по-настоящему целеустремлённой, настроенной на результат и, при этом, очень деликатной и творческой натурой. Это было здорово! Мы понимали друг друга с полуслова. В итоге съёмки прошли всего за один день. Хочу пожелать Дэе большого успеха. Полагаю, она этого заслуживает!», - делится режиссёр клипа Рустам Романов.

Дэя – молодая амбициозная певица. Начало зрелому проекту было положено в 2017 году после окончания Института Современного Искусства на факультете «Эстрадно-джазового пения», где академические навыки и основы джазового вокала сформировали характерный индивидуальный колорит голоса исполнительницы. Сегодня в творческом багаже певицы зрелищные клипы, множество ярких треков, ведущие места в топах музыкальных чартов, выступления на престижных музыкальных фестивалях и успешный опыт работы на телевидении.