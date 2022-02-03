«В стеклах витрин»: в ТЦ Метрополис поставили хореографический перформанс о моде

Культурно-развлекательное пространство M2 Friends&Family в ТЦ Метрополис 18 февраля представит премьеру проекта «В стеклах витрин». Это хореографический перформанс о моде и социуме, который реализован совместно с театром «Балет Москва» и режиссером Виталием Лабутиным.

«В стеклах витрин» поднимает вопрос выбора и того, что на него влияет: это вопросы отношения к моде каждого из нас, существования в ней свободы самовыражения, вопросы рождения трендов, а также принятия себя, гендерного равенства и эйджизма. Выбор в перформансе становится не только основной темой, но и основой сценографии, и отправной точкой для общения со зрителями.

«Мода сегодня – это средство самовыражения, отражение трендов и настроений общества, «лакмусовая бумажка» социума. Формат перформанса позволит нам вместе с покупателями порассуждать над тем, как формируются тренды и все-таки мы управляем ими или они нами? Этим перформансом мы предлагаем задуматься, действительно ли мы стараемся выразить себя через одежду и стиль или это бренды, тенденции, страх быть непринятым, которые делают выбор за нас. Задать эти вопросы в храме потребления – торговом центре – смело и провокационно», – рассказала автор проекта, директор по маркетингу ТЦ Метрополис Елена Кокеладзе.

О взаимоотношениях человека и моды на фоне интерактивных диджитал-инсталляций на языке тела будут рассуждать артисты театра «Балет Москва». Постановка представлена в экспериментальном формате хореографического перформанса с использованием современных аудиовизуальных технологий и разворачивается на площади 800 кв.м. Каждый танец – это импровизация артистов на тему выбора, который предстоит совершить зрителю.

«Это новый вид искусства и настоящий эксперимент как для зрителя, так и для артистов. Живая и пластичная форма балета и погружение здесь и сейчас, присущее перформансу, наблюдение и участие – противоположные виды переживаний и взаимодействий. Перформанс создается всеми участниками действия: в этой среде можно встретиться лицом к лицу с артистами или даже поменяться с ними местами. Финал здесь всегда непредсказуем и зависит только от тех ответов, которые даст себе каждый зритель», – поделился режиссер перформанса Виталий Лабутин.

Показы хореографического перформанса «В стеклах витрин» пройдут в культурно-развлекательном пространстве М2 Friends&Family в ТЦ Метрополис 18, 20 и 27 февраля, а также 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16 и 17 марта.

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