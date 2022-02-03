Приём заявок на всероссийскую Премию «Импульс добра» завершится через месяц

1 марта завершается прием заявок на всероссийскую Премию «Импульс добра – 2022» за вклад в развитие социального предпринимательства в России с призовым фондом 4,2 млн рублей. Лауреатами Премии становятся общественные деятели, социальные предприниматели, журналисты, образовательные учреждения и даже целые регионы.

Ежегодная Премия «Импульс добра» учреждена Фондом региональных социальных программ «Наше будущее» и в этом году будет вручаться уже 11-й раз. Прием заявок на 2022 год стартовал 27 октября 2021 и продлится до 1 марта 2022 года включительно. Заявить о своем участии можно, заполнив онлайн-форму на сайте проекта.

В этом году наградят лауреатов в номинациях «Лучший социальный предприниматель России», «Открытие года», «Лучший регион для социального предпринимательства». Отдельная номинация будет посвящена теме освещения социального предпринимательства в информационном пространстве, для соискателей доступна номинация «Амбассадор социального предпринимательства», куда вошли подноминации «Инфлюенсер», «Компания-лидер», «СМИ», «Представитель государственной власти», «Образование». Всего планируется определить 8 победителей, представивших наиболее яркие инициативы и посвятившие свою жизнь социальной миссии.

Всего за время существования Премии организаторы получили 1 843 заявки из 81 региона России. Звание лауреатов были присуждено 89 социальным предпринимателям, представителям общественных организаций и органов власти, СМИ и образовательных учреждений. В разные годы лауреатами становились глава благотворительного фонда «Люди Севера» Ольга Епифанова, заслуженные артисты России Сергей Безруков и Константин Хабенский, архитектор и общественный деятель Артур Сарниц, родоначальник движения воркаут в России Антон Кучумов, учредитель компании Observer по ремонту инвалидных колясок Роман Аранин, основатель проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе, президент ТПП РФ Сергей Катырин, инициатор создания АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу» Илья Ковалев, директор Благотворительного фонда поддержки детей с особенностями развития «Я есть!» Егор Бероев и др.

Заседание жюри состоится уже 15 марта. Для определения победителей 25 апреля 2022 года соберется Общественный Совет во главе с председателем – учредителем Фонда «Наше будущее» Вагитом Алекперовым.

Для справки:

Премия «Импульс добра» – ежегодная Премия, учрежденная Фондом региональных социальных программ «Наше будущее» в 2011 году, а первая Церемония награждения состоялась в 2012 году. Премия присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, СМИ и образовательным учреждениям. Лауреатов Премии «Импульс добра» определяет Общественный совет Фонда «Наше будущее», в состав которого входят общественные деятели, руководители государственных и общественных организаций, представители органов исполнительной и законодательной власти. Председателем Общественного совета является учредитель Фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов.

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