В Светлогорске стратовал форум регионального кинематографа «Новый вектор»

Форум регионального, организованный Фондом поддержки регионального кинематографа и АНО «Фестивальная дирекция» при поддержке Правительства Калининградской области, ПФКИ и Союза кинематографистов России, открылся в Светлогорске, в концертном зале «Янтарь-холл».

Участие в нем принимают порядка 200 делегатов из более чем 30 регионов РФ – представители органов государственной власти, медиа- и киноиндустрии, деятели культуры и искусства, СМИ и т.д.

Открыла деловую программу установочная сессия «Модели развития регионального кинематографа», в ходе которой были обозначены условия, в которых рынок регионального кино сможет развиваться более динамично. В их числе – реализация образовательных программ, коммуникация центральных и региональных киностудий, а также межрегиональное взаимодействие.

Одним из ключевых факторов эффективного развития кино в регионах является деятельность кинокомиссий, о чём эффектно напомнила директор АНО «Фестивальная дирекция» и заместитель председателя Кинокомиссии Калининградской области Ольга Акопова на сессии с региональными кинокомиссиями из Новгородской, Архангельской, Мурманской, Иркутской областей, а также с деятелями из Ярославской области, Пермского края, Приморья и Красноярска. В ходе наглядного представления системы рибейтов на сцену вынесли пакеты, символизирующие количество финансовых субсидий, которые Калининградская область выплатила производителям за последние семь лет, – 273 млн руб. Затем были так же представлены средства, которые кинематографисты оставили за семь лет в регионе, что в 4,8 раза больше выплаченных Кинокомиссией субсидий. Это доказывает колоссальное влияние киноиндустрии на экономическое развитие региона.

Также Ольга Акопова обозначила одно из приоритетных направлений усовершенствования регионального кинопроизводства.

«У нас были разные подходы, как нам усилить кинокомиссию. На мой взгляд, самым ключевым элементом все-таки являются люди и специалисты. Какие бы ни были возможности, какие бы объемы компенсации ни предоставлял тот или иной регион, но если у вас не будет на местах второго состава, то очень сложно продюсеру понять смысл такой экспедиции. Первым, чем нужно озадачиться, это формирование второго состава и организация той базы специалистов, которые останутся на территории региона и будут работать», – подчеркнула эксперт.

Дмитрий Якунин, генеральный продюсер форума, член совета ФПРК, добавил, что в российских регионах в 2024 году планируется выделить кинопроизводителям 304 млн рублей по системе рибейтов.

«Мы посчитали возвратные средства, выделенные регионами в 2023 году. Сумма в размере 279 млн рублей выделена региональными властями на рибейты», – уточнил Якунин.

Он представил исследование, проведенное ФПРК совместно с АПКиТ, согласно которому, в пятерку лидеров по общим суммам рибейтов в 2023 году стали Краснодарский край (46 млн рублей), ХМАО (44,6 млн рублей), Новгородская область (40 млн рублей), а также Свердловская и Калининградская области (22,5 млн и 21,8 млн рублей соответственно).

В 2024 году Красноярский край, ХМАО и Калининградская область планируют направить по 50 млн рублей, Краснодарский и Приморский края – 49 млн и 30 млн рублей соответственно.

Также Дмитрия Якунин анонсировал проведение в этом году лаборатории «Формула пути», направленной на развитие продюсерских центров в регионах, и Питчинга региональных киностартапов.

Участие в работе форума принимают: Лариса Солоницына – киновед, председатель Совета ФПРК, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России, Элла Тухарели – генеральный продюсер ФПРК, Иван Кудрявцев – киножурналист, ведущий программы «Индустрия кино», программный директор ММКФ, Борислав Володин – директор АНО «Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters, Нина Кочеляева – начальник отдела разработки и апробации методик кинопросвещения ВГИК им. С.А. Герасимова, Алексей Романов – режиссёр, художественный руководитель государственной национальной кинокомпании «Сахафильм», Сусанна Альперина – кинообозреватель, продюсер, программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+, и др.

В этот день гостям были представлены документальные фильмы, находящиеся в производстве в рамках конкурса «Россия – взгляд в будущее» ФПРК. Также с 6-го июля в Калининграде и с 8-го июля в Светлогорске проходят бесплатные кинопоказы фильмов регионального производства.

«Форум второй раз проходит в Калининградской области. Наш регион – один из самых динамично развивающихся в сфере киноотрасли, в прошлом году были острые и важные дискуссии. Важно, что кинематографисты приезжают к нам, вы видите огромное количество профессионалов, они знакомятся, договариваются, и какие-то проекты будут реализованы именно у нас в регионе. Думаю, что к концу форума мы получим много интересных новостей», – отметил Андрей Ермак, министр культуры и туризма Калининградской области.

Свои видеоприветствия участникам и гостям форума направили Ольга Любимова, министр культуры РФ, и Никита Михалков, председатель Союза кинематографистов России.

На церемонии открытия была вручена награда «За вклад в развитие регионального кинематографа» Алексею Романову, художественному руководителю студии «Сахафильм». Сам Романов поделился секретами успеха регионального кино.

«В первую очередь – это желание самих местных творческих сил создавать кино. Если оно есть и подкреплено какими-то идеями, смыслами, желанием рассказать о себе, то всё получится. Конечно же, это должно быть основано на местных традициях, культуре, истории, которые дают какие-то импульсы, чтобы ребята в целом могли освоить киноискусство», – отметил режиссёр.

Фильмом открытия форума «Новый вектор» стала документальная кинолента «Полет над Калининградом» Анатолия Малкина. Картина повествует о памятниках истории и культуры, достопримечательностях и важных предприятиях, учреждениях и жителях Калининградской области.

На церемонии выступил ГАУК КО «Калининградский областной Симфонический оркестр» под руководством Аркадия Фельдмана, а также группа Mira Albor.

Напомним, что впервые мероприятие состоялось в Калининградской области в 2023 году. В этом году форум проходит в четырех субъектах РФ – зимой в Алтайском крае, в начале июня в Ставропольском крае, а осенью завершит свою работу в Республике Бурятия.